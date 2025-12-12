Clair Obscur: Expedition 33: Budget lag bei unter 10 Millionen Dollar

Das Budget für das gefeierte Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 lag laut Entwickler Sandfall Interactive bei unter 10 Millionen Dollar.

Nachrichten zu immer größeren Kosten für die Entwicklung von Videospielen sind keine Seltenheit. So mancher Flop der jüngeren Vergangenheit sorgte bei seinem Publisher für ein Finanzloch im Bereich der hunderten Millionen US-Dollar.

Anders sieht es da beim vom französischen Studio Sandfall Interactive entwickelten Clair Obscur: Expedition 33, welches es mit einem kleinen Budget zu einer der Erfolgsgeschichten des Jahres 2025 schaffte.

In einem neuen Artikel der New York Times gibt das Entwicklerstudio jetzt bekannt, dass die Entwicklung des Rollenspiels weniger als 10 Millionen Dollar gekostet hat.

Dank des Verzichtes auf eine Open-World und der Verwendung eines Level-Designs im Stil klassischer RPGs konnten Ressourcen eingespart werden. Zudem sei das Entwicklerteam erst nach der gesicherten Finanzierung durch Publisher Kepler Interactive auf seine aktuelle Größe angewachsen.