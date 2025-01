Clair Obscur: Expedition 33: Details zur Spielwelt und Collector’s Edition

Im Rahmen der heutigen Xbox Developer Direct-Präsentation haben der unabhängige Entwickler Sandfall Interactive und der Videospiel-Publisher Kepler Interactive brandneue Details zu ihrem mit Spannung erwarteten rundenbasierten RPG Clair Obscur: Expedition 33 enthüllt.

In der Präsentation wurden neue Story- und Gameplay-Details sowie Charaktere vorgestellt, welche die Fans erwarten, wenn das Spiel am 24. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S (ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass verfügbar) und PC über Steam erscheint. Ab heute sind zudem digitale Vorbestellungen für Clair Obscur: Expedition 33 möglich.

Während der Präsentation gab Sandfall Interactive Details zu den Ursprüngen der Entwicklung von Expedition 33 bekannt und stellte einige neue Gameplay-Features vor, die Fans begeistern werden.

Gefilmt im Studio von Sandfall Interactive in Montpellier, Frankreich, teilte das Entwicklerteam Einzelheiten über die emotionale Geschichte des Spiels, die atemberaubende, von der französischen „Belle Époque“ inspirierten Grafik sowie über das innovative reaktive, rundenbasierte Kampfsystem, das traditionelle RPG-Mechaniken mit Echtzeit-Defensiv- und Offensivfähigkeiten kombiniert.

Darüber hinaus wurden neue Charaktere vorgestellt, denen Spieler während ihres Abenteuers begegnen werden: der freundliche, aber blutrünstige Monoco (gesprochen von Rich Keeble) und der Riese Esquie (gesprochen von Maxence Cazorla). Monoco schließt sich der Expedition als voll spielbarer Charakter an und bringt seinen einzigartigen Spielstil in die Kämpfe ein, indem er sich in Gegner verwandelt und ihre Fähigkeiten gegen sie einsetzt.

Esquie hingegen ist ein ungewöhnlicher Charakter, mit dessen Hilfe die Spieler die erkundbare Welt des Spiels entdecken. Im Verlauf des Spiels schalten die Spieler weitere Fähigkeiten für Esquie frei, mit der die Expedition über Bord klettern, schwimmen und über die neu enthüllte Oberweltkarte schweben kann.

In Anlehnung an klassische RPGs bietet die Weltkarte von Expedition 33 den Spielern die Freiheit, neue Orte und Geheimnisse auf ihrem Weg zur Vernichtung der Malerin zu erkunden.

Neben reichhaltig gestalteten, levelbasierten Umgebungen wie dem Ancient Sanctuary und dem Gestral Village enthält die Oberwelt einzigartige Höhlen und Orte mit anspruchsvollen, optionalen Kämpfen und Nebenquests, die zahlreiche Möglichkeiten bieten, die eigenen Fähigkeiten zu testen und das tiefgehende Charakterentwicklungssystem zu meistern.

Spieler können zudem auf der Oberwelt Lager aufschlagen, ihre Waffen und Fähigkeiten verbessern, den Original-Soundtrack über einen Ingame-Plattenspieler genießen und sich mit Teamkameraden austauschen, um mehr über ihre Geschichten und Motive zu erfahren.

Zusätzlich zur physischen Standardedition können Fans ab sofort die Premium-Collector’s Edition von Clair Obscur: Expedition 33 für PlayStation 5 vorbestellen, die folgende Inhalte umfasst:

Das Basisspiel

Eine 20,3 cm große handbemalte Monolith-Spieluhr

Ein Steelbook®-Sammelcase mit Gustave, Maelle und der Malerin

The Expeditioner’s Journal – ein 48-seitiges Hardcover-Artbook

Die “Flowers” Collection (sechs Outfits und Frisuren inspiriert von den Blumen von Lumière (DLC) sowie sechs Gommage-Outfit-Variationen (DLC))

Ein „Clair“-Spezialoutfit für Maelle (DLC)

Ein „Obscur“-Spezialoutfit für Gustave (DLC)

Auch die digitale Deluxe Edition von Clair Obscur: Expedition 33 ist ab heute vorbestellbar und enthält:

Das Basisspiel

Die “Flowers” Collection (sechs Outfits und Frisuren inspiriert von den Blumen von Lumière (DLC) sowie sechs Gommage-Outfit-Variationen (DLC))

Ein „Clair“-Spezialoutfit für Maelle (DLC)

Ein „Obscur“-Spezialoutfit für Gustave (DLC)*

Clair Obscur: Expedition 33 erscheint am 24. April für PlayStation 5, Xbox Series X|S (ab Tag eins im Xbox Game Pass verfügbar) und PC (über Steam und den Epic Games Store).