Clair Obscur: Expedition 33: Director nennt Kritik an rundenbasierten RPGs „Unsinn“

Der Director von Clair Obscur: Expedition 33, Guillaume Broche, hat sich deutlich gegen die weit verbreitete Einschätzung ausgesprochen, rundenbasierte Rollenspiele seien ein „altmodisches“ Spielsystem.

In einem Gespräch im Rahmen des Formats Video Game Club auf YouTube äußerte Broche, dass er diese Sichtweise nicht teile und sie als unbegründet empfinde. Seiner Ansicht nach handle es sich bei rundenbasierten Systemen schlicht um eine Spielmechanik, die nicht automatisch veraltet sei.

Broche betonte, dass er selbst seit langem ein großer Fan dieses Genres sei und insbesondere die strategische Tiefe schätze. Für ihn liege der Reiz nicht nur im rundenbasierten Kampf selbst, sondern auch in der Vorbereitung des eigenen Teams und der langfristigen Planung vor Kämpfen.

Er beschrieb, dass gerade die Kombination aus Planung und Umsetzung ein besonders befriedigendes Spielerlebnis erzeuge. Wenn ein zuvor entwickelter Plan im Kampf aufgehe und alle Elemente zusammenpassten, entstehe ein Gefühl von Erfolg, das stark mit strategischem Denken verbunden sei.

Als Vergleich zog Broche actionbasierte Spiele wie Devil May Cry heran. Dort stehe eher die Reaktionsfähigkeit und motorische Präzision im Vordergrund, während rundenbasierte Systeme stärker den analytischen und strategischen Teil des Spielers ansprechen würden.

Nach seiner Einschätzung fühle sich der Erfolg in rundenbasierten Spielen eher wie das Lösen einer komplexen Aufgabe an, bei der verschiedene Elemente logisch zusammengeführt werden, bis die richtige Lösung erreicht ist.

Mit diesen Aussagen unterstreicht der Director die anhaltende Relevanz rundenbasierter RPGs und deren besonderen Stellenwert innerhalb des Genres.