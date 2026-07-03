Clair Obscur: Expedition 33: Director nennt Kritik an rundenbasierten RPGs „Unsinn“

Der Director von Clair Obscur: Expedition 33, Guillaume Broche, hat sich deutlich gegen die weit verbreitete Einschätzung ausgesprochen, rundenbasierte Rollenspiele seien ein „altmodisches“ Spielsystem.
In einem Gespräch im Rahmen des Formats Video Game Club auf YouTube äußerte Broche, dass er diese Sichtweise nicht teile und sie als unbegründet empfinde. Seiner Ansicht nach handle es sich bei rundenbasierten Systemen schlicht um eine Spielmechanik, die nicht automatisch veraltet sei.
Broche betonte, dass er selbst seit langem ein großer Fan dieses Genres sei und insbesondere die strategische Tiefe schätze. Für ihn liege der Reiz nicht nur im rundenbasierten Kampf selbst, sondern auch in der Vorbereitung des eigenen Teams und der langfristigen Planung vor Kämpfen.
Er beschrieb, dass gerade die Kombination aus Planung und Umsetzung ein besonders befriedigendes Spielerlebnis erzeuge. Wenn ein zuvor entwickelter Plan im Kampf aufgehe und alle Elemente zusammenpassten, entstehe ein Gefühl von Erfolg, das stark mit strategischem Denken verbunden sei.
Als Vergleich zog Broche actionbasierte Spiele wie Devil May Cry heran. Dort stehe eher die Reaktionsfähigkeit und motorische Präzision im Vordergrund, während rundenbasierte Systeme stärker den analytischen und strategischen Teil des Spielers ansprechen würden.
Nach seiner Einschätzung fühle sich der Erfolg in rundenbasierten Spielen eher wie das Lösen einer komplexen Aufgabe an, bei der verschiedene Elemente logisch zusammengeführt werden, bis die richtige Lösung erreicht ist.
Mit diesen Aussagen unterstreicht der Director die anhaltende Relevanz rundenbasierter RPGs und deren besonderen Stellenwert innerhalb des Genres.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich persönlich mag rundenbasierte Rollenspiele sehr gerne. 🙂
Also ich mags ab und zu altmodisch und bei Claire Obscure wurde das auch noch in einem wunderschönen Gewand gepackt.
Sehe ich auch so als alter Rundenhase
es gibt halt verschiedene spielprinzipien.
Es müssen unbedingt mehr rundenbasierte Spiele im Stil von Clair Obscur entwickelt werden.
Da sieht man das Legend of Dragoon seiner Zeit damals voraus war. Ich mag das Runden basierende kampfsystem in dem man ein wenig eingreifen kann.
Mag man halt, oder auch nicht
Ist halt ein bestimmtes Genre, kann man mögen oder nicht.
Naja… rundenbasierte Kämpfe sind in der Regel sehr seicht… einen Plan der da aufgehe? Sorry, aber dafür sind die Kämpfe sehr eindimensional am Ende des Tages. Die taktische Tiefe eines Action RPGs erreicht eine rundenbasierter Titel nie im Leben.