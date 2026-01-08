Clair Obscur: Expedition 33: Entwickler gesteht: Der Endkampf war ein wenig zu leicht

Guillaume Broche, Game Director von Clair Obscur: Expedition 33, erklärt, dass das Team das Ende möglicherweise etwas zu großzügig gestaltet hat, wenn es darum geht, übermächtig zu werden.
Die Struktur des Spiels orientiert sich bewusst an klassischen PS1‑RPGs, deren letzte Disc oft offener aufgebaut war und den direkten Weg zum Endboss ebenso zuließ wie umfangreiche Nebenaktivitäten, wie er im niterview mit Edge Magazine verriet.
Broche beschreibt, dass Spieler, die sich vor allem auf die Geschichte konzentrieren wollen, ohne große Hürden vom Ende des zweiten Aktes direkt ins Finale springen können sollten. Diese Freiheit führte jedoch dazu, dass das Balancing im letzten Abschnitt leichter ausfiel als ursprünglich gedacht.
Als Vergleich nennt er Final Fantasy 10, in dem ein überstarker Charakter den finalen Boss mit einem einzigen Schlag besiegen kann. Die Inspiration solcher Designentscheidungen floss in die Entwicklung ein und prägte die Offenheit des Endgame‑Konzepts.
ich gehöre ja zu der kleinen Fraktion die einfache Bosse lieben. Muss regelmäßig Spiele abbrechen, weil mir die Bosse zu schwer sind. Wobei der Endboss natürlich schon ne harte Nuss sein darf. Bis dahin hat man das Spiel ja quasi schon durchgespielt
Nicht wenn man vorher nicht kämpfen wollte, weil das grinden mit immer den gleichen Gegnern zu langweilig wurde. Der Gegner vor dem Endgegner 1.5Std Spielzeit, zum Glück konnte ich blocken ganz gut. Und der Endgegner nicht schaffbar, da sämtlicher Schaden geheilt wurde.
SNES&PSX JRPG’s immer noch BESTE!
Ich fand den Endkampf ganz angenehm. Mag es nicht, wenn man zig mal scheitert oder wie ein blöder grinden muss
Muss ihm zustimmen, nachdem man so viel in Akt 3 gemacht hat, war das Ende nur noch Kinderkram und ein Simon Boss wäre zu heftig gewesen für die meisten.
Naja, kommt ganz darauf an wie hoch die Party gelevelt ist.
Mit zu geringem Level sind bereits viele Standart Gegner am Anfang unbezwingbar.
Ich hab das Spiel erst zu 100% beendet bevor ich zum Endboss bin. Mit Level 99 und dem Vorwissen aus den Kämpfen gegen den alternativen Boss Simon war der Endfight ein Witz.
Wenn man mit dem richtigen Build für Maelle am Ende mehrere Millionen an Schaden drückt spielt es auch keine Rolle mehr wie schwer der Endboss ist. Der fällt dann entweder sowieso wie eine Fliege oder müsste dermaßen Overpowered sein, dass er zum Gamebreaker aller Durchschnittsspieler wird. Das passt also schon so wie es ist.
Der FFX Vergleich ist sowieso schlecht. Jeder weiß…den echte Endboss hat man viel früher bekämpft. Seymour Flux auf Mt. Gagazet. xD
Der Endboss war für mich ein One Shot 😋.