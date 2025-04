Clair Obscur: Expedition 33: Entwickler von Studio Ghibli inspiriert

Wie die meisten Videospiele ist auch das kommende Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 von unterschiedlichen Genre-Größen und auch Vertretern aus anderen Mediensparten inspiriert. Darunter auch die Werke von Studio Ghibli, wie Creative Director Guillaume Broche gegenüber Giant Bomb verrät.

Dazu habe man die Filme des Studios ungefähr 25-mal angeschaut und besonders den Sinn für Abenteuer und Wunder in den Fokus gerückt. Auch Komponist Lorien Testard habe sich von der Musik aus Filmen wie Prinzessin Mononoke, Mein Nachbar Totoro und Kiki’s Delivery Service inspirieren lassen.

„Unser Regisseur ist kein großer Kenner der japanischen Kultur, also bringt er jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, seinen eigenen, eher westlichen Einfluss ein. Und ich versuche, ihm eher östliche Einflüsse zu vermitteln, und so entsteht diese seltsame Mischung, die wir haben.“

In Sachen Gameplay zieht Clair Obscur: Expedition 33 seine Inspiration hingegen unter anderem aus Final Fantasy 7-10 und Sekiro: Shadow’s Die Twice, was François Meurisse, Mitbegründer von Sandfall Interactive und Producer des Spiels, bereits vor einiger Zeit bestätigte:

„Das sind die großen Spiele aus der Kindheit von Guillaume [Broche], unserem Game Director. Er wollte das Gefühl haben, das seiner Meinung nach in modernen Final Fantasy-ähnlichen Spielen geblieben wäre, wenn sie weiterhin rundenbasiert gespielt hätten. Aber er hat auch viele verschiedene Inspirationen gemischt. Definitiv sind Final Fantasy und JRPGs das herausragende Gameplay-Erbe, das wir haben. Das Verteidigungssystem ist eher von Sekiro und From Software-Spielen inspiriert. Es hat diese Art von Rhythmus-Element und eine Echtzeit-Komponente darin. Mehr auf Fähigkeiten basierend.“