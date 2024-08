Clair Obscur: Expedition 33: Erster Blick in das Gameplay

In einem ersten Gameplay-Trailer gibt es brandneue Eindrücke zu Clair Obscur: Expedition 33.

Clair Obscur: Expedition 33 ist ein rundenbasiertes Rollenspiel mit Echtzeit-Elementen, das sich auf eine einzigartige Reise konzentriert, um die Malerin davon abzuhalten, jemals wieder den Tod zu malen.

In dieser frühen Vorschau auf die Anfangsphase des Spiels erhaltet ihr einen ersten Blick auf das Gameplay in Flying Waters, einer geheimnisvollen Region, in der Gustave und Lune nach ihrer verschwundenen Begleiterin Maelle suchen.

