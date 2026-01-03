Clair Obscur: Expedition 33: Fan besiegt Boss mit 10.545 Parrys in irrem 8‑Stunden‑Run

Clair Obscur: Expedition 33 sorgt erneut für Aufsehen, als ein besonders engagierter Fan einen der härtesten Bossfights des Spiels unter extremen Bedingungen meistert.

Die Kombination aus 10.545 erfolgreichen Parrys und einem achtstündigen Bosskampf rückt Clair Obscur: Expedition 33 wieder in den Mittelpunkt.

Die Leistung des unterpowerten, aber entschlossenen Spielers Recordbreaks, der den übermächtigen Duollistes‑Boss ausschließlich durch Parrys bezwang und während des gesamten Kampfes keinen einzigen Dodge einsetzte, wird derzeit von den Fans gefeiert.

Die Begegnung dauerte 8 Stunden, 2 Minuten und 36 Sekunden, wobei Recordbreaks lediglich eine kurze Pause von fünf bis zehn Minuten einlegte, um sich Snacks zu holen, bevor er direkt weitermachte.

Die Kombination aus extrem langer Kampfzeit, präziser Defensive und der reinen Menge an Parrys macht diesen Sieg zu einem der ungewöhnlichsten Momente, die rund um Clair Obscur: Expedition 33 geteilt wurden.