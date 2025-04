Clair Obscur: Expedition 33: Featurette mit den englischen Sprechern

Die englischen Stimmen in Clair Obscur: Expedition 33 sind im neuen Video „Behind the Voices“ zu hören.

Zu Clair Obscur: Expedition 33 wurde ein brandneues Featurette veröffentlicht, das neues Filmmaterial und Interviews mit den talentierten englischen Synchronsprechern des mit Spannung erwarteten, bald für Konsolen und PC erscheinenden Rollenspiels zeigt.

Expedition 33 wird vom unabhängigen französischen Entwickler Sandfall Interactive entwickelt und von Kepler Interactive veröffentlicht. Die Geschichte und die Charaktere von Expedition 33 werden von erstklassigen Sprechern zum Leben erweckt.

In dem neuen Featurette können Fans mehr über den Aufnahmeprozess erfahren, und zwar direkt von einigen der am Spiel beteiligten englischsprachigen Sprecher, darunter Jennifer English (Baldur’s Gate III), Ben Starr (FINAL FANTASY XVI), Kirsty Rider (The Sandman), Shala Nyx (The Old Guard), Rich Keeble (Good Omens) und Maxence Cazorla (Ineffable).

Fans können sich außerdem auf Charlie Cox (Daredevil: Born Again), Andy Serkis (Der Herr der Ringe), Devora Wilde (Baldur’s Gate III), Tracy Wiles (Baldur’s Gate III) und eine hervorragende französische Synchronisation freuen, wenn das Spiel Ende dieses Monats auf den Markt kommt.

Clair Obscur: Expedition 33 kann ab sofort vorbestellt werden und wird am 24. April für PlayStation 5, Xbox Series X|S (ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass verfügbar) und PC über Steam und Epic Games Store erhältlich sein.