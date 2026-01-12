Clair Obscur: Expedition 33: Final Fantasy VII Remake‑Director spricht über besondere Entwickler‑Beziehung

Final Fantasy VII Remake und die Arbeit von Naoki Hamaguchi stehen im Mittelpunkt, denn der Director beschreibt eine gewachsene Verbindung zum Clair Obscur‑Team. Seine Worte zeichnen ein Bild einer Zusammenarbeit, die auf persönlichem Austausch und respektvollem Umgang basiert.
Hamaguchi erklärt, dass der Kontakt über mehrere Begegnungen hinweg entstanden ist. Während ihres Aufenthalts in Japan traf er die Entwickler regelmäßig, später folgten weitere Treffen in Paris. Diese Besuche stärkten das Verhältnis und führten zu einer Beziehung, die er als besonders wertvoll beschreibt.
Die Verbindung entwickelte sich zu einem Austausch, der von gegenseitiger Anerkennung geprägt ist. Hamaguchi betont, dass er sich über diese Nähe freut und sie als Ergebnis eines gewachsenen Miteinanders sieht.
Die Erwähnung des Clair Obscur‑Teams zeigt, wie eng die kreativen Köpfe hinter Final Fantasy VII Remake mit anderen Studios vernetzt sind und wie sehr persönliche Kontakte den Dialog zwischen den Projekten prägen.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich fand die Demo echt gelungen und freue mich auf den Release
Geht mir genau so 🙂
oh sehr interessant.
Ob es da wohl irgendwann eine Kooperation geben wird?
Fänd ich super 🙂
Seit zwei Jahrzehnten nicht abliefern und jetzt in der Sonne des neuen Primus baden. Square’s PR Abteilung muss wirklich verzweifelt sein.
Hehe gut genailed Dude 😆
Hätten sie nur mal ein rundenbasiertes Kampfsystem wie Expedition 33 gemacht im Remake.
Sie könnten sich bei FF7 auch mal jemanden suchen der das Original nicht hasst… So habe ich zumindest beim spielen des Remake wahrgenommen. Vielleicht mal ein paar Writer „leihen“ 😄
Vllt erleben wir ja bald eine Final Fantasy x Clair Obscur Collab? ^^
Bitte nicht, sehe nicht was Sandfall sich von SE abschauen sollte
Mit Collab kann auch gemeint sein, dass wir in FF Skins von Clair Obscur oder anders herum bekommen könnten.
Fanservice würde ich mir gefallen lassen, kann ganz nett sein
Das ist immer wieder irgendwie lustig, mit Final Fantasy kann ich nichts anfangen, Clair Obscure ist mein GOTY 2025. So schmal kann anscheinend der Weg sein…
Aber alles Geschmackssache.
Was FF anbelangt kannst du eh fast ALLES was da die letzten 20 Jahre erschienen ist in die Tonne treten…
Kein wirklicher Verlust