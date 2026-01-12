Clair Obscur: Expedition 33: Final Fantasy VII Remake‑Director spricht über besondere Entwickler‑Beziehung

Final Fantasy VII Remake und die Arbeit von Naoki Hamaguchi stehen im Mittelpunkt, denn der Director beschreibt eine gewachsene Verbindung zum Clair Obscur‑Team. Seine Worte zeichnen ein Bild einer Zusammenarbeit, die auf persönlichem Austausch und respektvollem Umgang basiert.

Hamaguchi erklärt, dass der Kontakt über mehrere Begegnungen hinweg entstanden ist. Während ihres Aufenthalts in Japan traf er die Entwickler regelmäßig, später folgten weitere Treffen in Paris. Diese Besuche stärkten das Verhältnis und führten zu einer Beziehung, die er als besonders wertvoll beschreibt.

Die Verbindung entwickelte sich zu einem Austausch, der von gegenseitiger Anerkennung geprägt ist. Hamaguchi betont, dass er sich über diese Nähe freut und sie als Ergebnis eines gewachsenen Miteinanders sieht.

Die Erwähnung des Clair Obscur‑Teams zeigt, wie eng die kreativen Köpfe hinter Final Fantasy VII Remake mit anderen Studios vernetzt sind und wie sehr persönliche Kontakte den Dialog zwischen den Projekten prägen.