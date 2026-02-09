Clair Obscur: Expedition 33: Frankreich adelt Videospielentwickler für ihre Leistung

Ein komplettes Studio wird zum Ritter geschlagen – und der Kulturerfolg von Clair Obscur: Expedition 33 wächst über sich hinaus.

In Frankreich wurde letzte ein Moment gefeiert, der selbst für die Spielebranche außergewöhnlich wirkt. Gleich 28 Mitglieder von Sandfall Interactive erhielten den Titel Ritter des Ordens für Kunst und Literatur, eine Auszeichnung, die zuvor bereits Persönlichkeiten wie dem Produzenten von The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, dem Schöpfer von Super Mario, Shigeru Miyamoto, und dem Designer von Rayman, Michel Ancel, verliehen wurde.

Die Ehrung würdigt bedeutende Beiträge zur Kultur und geht auf eine Tradition zurück, die seit den fünfziger Jahren besteht.

Während der Zeremonie betonte Kulturministerin Rachida Dati, dass die Auszeichnung an Sandfall nicht den Weg einzelner Personen ehre, sondern den Erfolg eines geschlossenen Teams.

Sie erklärte, die Arbeit an Clair Obscur: Expedition 33 habe sich durch ihre Wirkung, ihre Resonanz und ihre Anerkennung zu einem prägenden Moment der französischen Videospielgeschichte entwickelt. Die Ministerin sprach von einem Land, das stolz auf seine Entwickler blicke, die weltweit Anerkennung gefunden hätten.

Besonders hob sie den Auftritt des Teams bei den Game Awards hervor, bei denen Sandfall neun Trophäen entgegennahm und damit einen Rekord aufstellte. Die Szene, in der die Entwickler in bretonischen Ringelshirts und roten Baretts auf der Bühne standen, beschrieb sie als ein Klischee, das mit Freude angenommen worden sei, vor allem weil dieser Stil von den eigenen Fans geprägt werde.

Die dreizehn Nominierungen und der historische Gewinn unterstreichen den außergewöhnlichen Erfolg des Studios aus Montpellier.

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron würdigte Sandfall bereits zuvor und bezeichnete den Triumph bei den Game Awards als großen Stolz für Montpellier und für Frankreich.

Die Anerkennung durch den Orden für Kunst und Literatur setzt diesem Erfolg nun einen weiteren kulturellen Höhepunkt hinzu.