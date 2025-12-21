Clair Obscur: Expedition 33: Game of the Year aberkannt – Spiel verliert alle Awards nach KI‑Geständnis

Die Indie Game Awards sorgten für einen unerwarteten Paukenschlag: Clair Obscur: Expedition 33, ursprünglich Gewinner von Game of the Year und Debut Game, wurde nachträglich disqualifiziert.
Grund ist der bestätigte Einsatz von generativer KI während der Entwicklung – ein klarer Verstoß gegen die Regeln der Veranstaltung.
Die Show‑Organisatoren Six One Indie erklärten, dass Sandfall Interactive bei der Einreichung des Spiels zugesichert hatte, keine Gen‑AI verwendet zu haben. Erst am Tag der Premiere bestätigte das Studio jedoch das Gegenteil. Da die Awards bereits aufgezeichnet und die Abstimmung abgeschlossen waren, erfolgte die Entscheidung erst im Nachgang.
Six One Indie betonte in ihrem Statement:
- Die Awards haben eine strikte Anti‑Gen‑AI‑Policy für Nominierungen und die Show selbst.
- Die nachträgliche Bestätigung des KI‑Einsatzes mache eine Disqualifikation unumgänglich.
- Das Team sei klein, aber ambitioniert – und freue sich bereits auf die Indie Game Awards 2026.
Der Fall löst eine größere Diskussion über Transparenz, KI‑Nutzung und Fairness in der Indie‑Szene aus – und zeigt, wie ernst die Branche das Thema mittlerweile nimmt.
Naja. Ziemlicher Unfug diese Regel. KI wird beim Entwickeln mittlerweile sehr oft und vollkommen zurecht eingesetzt.
Machst das Spiel nicht schlechter oder besser. Aber wenn die Regeln so sind, ist das Handeln natürlich konsequent.
Wie haben die das den gemerkt oder nachträglich festgestellt?
Irgendwo waren wohl ein paar Plakate mit KI generierten Bildern aus der Entwicklungszeit drinnen geblieben, die eigentlich noch hätten entfernt werden sollten. Kann man wohl drüber diskutieren, ob dann gleich der Preis aberkannt werden muss oder nicht, je nachdem wie streng man ist.
gute regel sollten sie alle an führen
Das ist jetzt überraschend 🤔
Musste die News gerade 2 mal lesen, bis ich gemerkt habe die sind von den Indie Awards disqualifiziert und die Preise sind weg.
Dachte die Preise von den großen Game Awards sind weg. Da hatten sie ja 9 mal abgeräumt. Oder sind das jetzt die Preise die „weggenommen“ werden?
Das ist natürlich eine konsequente Reaktion, wenn die Regeln so sind wie sie halt sind.