Clair Obscur: Expedition 33: Game of the Year aberkannt – Spiel verliert alle Awards nach KI‑Geständnis

Die Indie Game Awards sorgten für einen unerwarteten Paukenschlag: Clair Obscur: Expedition 33, ursprünglich Gewinner von Game of the Year und Debut Game, wurde nachträglich disqualifiziert.

Grund ist der bestätigte Einsatz von generativer KI während der Entwicklung – ein klarer Verstoß gegen die Regeln der Veranstaltung.

Die Show‑Organisatoren Six One Indie erklärten, dass Sandfall Interactive bei der Einreichung des Spiels zugesichert hatte, keine Gen‑AI verwendet zu haben. Erst am Tag der Premiere bestätigte das Studio jedoch das Gegenteil. Da die Awards bereits aufgezeichnet und die Abstimmung abgeschlossen waren, erfolgte die Entscheidung erst im Nachgang.

Six One Indie betonte in ihrem Statement:

Die Awards haben eine strikte Anti‑Gen‑AI‑Policy für Nominierungen und die Show selbst.

für Nominierungen und die Show selbst. Die nachträgliche Bestätigung des KI‑Einsatzes mache eine Disqualifikation unumgänglich.

Das Team sei klein, aber ambitioniert – und freue sich bereits auf die Indie Game Awards 2026.

Der Fall löst eine größere Diskussion über Transparenz, KI‑Nutzung und Fairness in der Indie‑Szene aus – und zeigt, wie ernst die Branche das Thema mittlerweile nimmt.