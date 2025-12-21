Clair Obscur: Expedition 33: Game of the Year aberkannt – Spiel verliert alle Awards nach KI‑Geständnis

74 Autor: , in News / Clair Obscur: Expedition 33
Übersicht
Image: Kepler Interactive

Indie Game Awards entziehen Clair Obscur alle Preise – KI‑Einsatz führt zur sofortigen Disqualifikation!

Die Indie Game Awards sorgten für einen unerwarteten Paukenschlag: Clair Obscur: Expedition 33, ursprünglich Gewinner von Game of the Year und Debut Game, wurde nachträglich disqualifiziert.

Grund ist der bestätigte Einsatz von generativer KI während der Entwicklung – ein klarer Verstoß gegen die Regeln der Veranstaltung.

Die Show‑Organisatoren Six One Indie erklärten, dass Sandfall Interactive bei der Einreichung des Spiels zugesichert hatte, keine Gen‑AI verwendet zu haben. Erst am Tag der Premiere bestätigte das Studio jedoch das Gegenteil. Da die Awards bereits aufgezeichnet und die Abstimmung abgeschlossen waren, erfolgte die Entscheidung erst im Nachgang.

Six One Indie betonte in ihrem Statement:

  • Die Awards haben eine strikte Anti‑Gen‑AI‑Policy für Nominierungen und die Show selbst.
  • Die nachträgliche Bestätigung des KI‑Einsatzes mache eine Disqualifikation unumgänglich.
  • Das Team sei klein, aber ambitioniert – und freue sich bereits auf die Indie Game Awards 2026.

Der Fall löst eine größere Diskussion über Transparenz, KI‑Nutzung und Fairness in der Indie‑Szene aus – und zeigt, wie ernst die Branche das Thema mittlerweile nimmt.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Clair Obscur: Expedition 33

74 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Blight 16000 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 21.12.2025 - 16:44 Uhr

    Naja. Ziemlicher Unfug diese Regel. KI wird beim Entwickeln mittlerweile sehr oft und vollkommen zurecht eingesetzt.

    0
  2. Dr Gnifzenroe 266085 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.12.2025 - 16:44 Uhr

    Machst das Spiel nicht schlechter oder besser. Aber wenn die Regeln so sind, ist das Handeln natürlich konsequent.

    0
  3. FaMe 158165 XP God-at-Arms Onyx | 21.12.2025 - 16:50 Uhr

    Wie haben die das den gemerkt oder nachträglich festgestellt?

    0
  4. Kenty 237170 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.12.2025 - 16:58 Uhr

    Irgendwo waren wohl ein paar Plakate mit KI generierten Bildern aus der Entwicklungszeit drinnen geblieben, die eigentlich noch hätten entfernt werden sollten. Kann man wohl drüber diskutieren, ob dann gleich der Preis aberkannt werden muss oder nicht, je nachdem wie streng man ist.

    0
  7. SPQRaiden 64990 XP Romper Stomper | 21.12.2025 - 17:43 Uhr

    Musste die News gerade 2 mal lesen, bis ich gemerkt habe die sind von den Indie Awards disqualifiziert und die Preise sind weg.

    Dachte die Preise von den großen Game Awards sind weg. Da hatten sie ja 9 mal abgeräumt. Oder sind das jetzt die Preise die „weggenommen“ werden?

    0
  8. Khaabel 36145 XP Bobby Car Raser | 21.12.2025 - 18:17 Uhr

    Das ist natürlich eine konsequente Reaktion, wenn die Regeln so sind wie sie halt sind.

    0

Hinterlasse eine Antwort