Clair Obscur: Expedition 33: Gratis-Haarschnitt zum ersten Geburtstag

Clair Obscur: Expedition 33 feiert sein erstes Jubiläum mit einem neuen Update, das sowohl kosmetische Inhalte als auch mehrere Fehlerbehebungen ins Spiel bringt.
Zum Anlass des ersten Jahrestages wurden spezielle Jubiläums-Frisuren für die Expedition hinzugefügt. Gustave erhält seinen neuen Look beim Gestral-Händler in der Nähe der Stone Wave Cliffs. Die weiteren Charaktere Verso, Maelle, Lune, Sciel und Monoco können ihre Jubiläumsfrisuren beim Gestral-Händler nahe Grosse Tête auf der Weltkarte erhalten.
Neben den neuen Inhalten wurden auch mehrere technische Probleme behoben. Ein Fehler wurde korrigiert, bei dem das „Danseuse“-Outfit von Lune und Sciel das Charaktermenü unübersichtlich dargestellt hat.
Außerdem wurde ein Problem behoben, das in bestimmten Situationen verhinderte, dass Rastpunkte geöffnet werden konnten, während eine Dialogszene in der Spielwelt aktiv war. Zusätzlich wurden Kollisionsprobleme in verschiedenen Bereichen des Spiels angepasst.
Auch einige Achievement-Texte wurden überarbeitet, um Konsistenz sicherzustellen. Nach einer ersten Anpassung kam es dabei zu einem Fehler, der jedoch inzwischen behoben wurde. Die Entwickler haben die Beschreibungen wieder auf die korrekten Inhalte zurückgesetzt und sich für die Geduld der Spieler bedankt.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Happy Birthday Clair Obscure: Expedition 33. 🥳 Die Frisuren schaue ich mir mal nächste Woche an. 😃 Danke für die Info. 👍🏻
Neue Fehlerbehebungen sind immer willkommen.
Sehr schönes Spiel, hat mir sehr gefallen. Fehler sind mir selber keine aufgefallen und Abstürze hatte ich auch keine.
Schon 1 Jahr alt. 🙈🤩
Irgendwann werde ich meinen zweiten Durchlauf auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad starten, natürlich auch mit den neuen Frisuren.
Aber die geraten doch bei der hohen Schwierigkeit dann ganz durcheinander, weil sich die Charaktere so anstrengen müssen. Keine gute Idee!
Nicht im Videospiel, die Frisur sitzt dort immer 😜.
Einmal durchspielen hat mir gereicht, nochmal muss ich das nicht spielen.
Happy Birthday 🎉 Wie die Zeit vergeht schon ein Jahr alt. Vielleicht fang ich auch noch mal an.🤔
Muss da unbedingt mal rein schauen . Bis heute nie wirklich gespielt 🙊
Sollte ich mal anfangen