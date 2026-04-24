Clair Obscur: Expedition 33: Gratis-Haarschnitt zum ersten Geburtstag

Clair Obscur: Expedition 33 feiert sein erstes Jubiläum mit einem neuen Update, das sowohl kosmetische Inhalte als auch mehrere Fehlerbehebungen ins Spiel bringt.

Zum Anlass des ersten Jahrestages wurden spezielle Jubiläums-Frisuren für die Expedition hinzugefügt. Gustave erhält seinen neuen Look beim Gestral-Händler in der Nähe der Stone Wave Cliffs. Die weiteren Charaktere Verso, Maelle, Lune, Sciel und Monoco können ihre Jubiläumsfrisuren beim Gestral-Händler nahe Grosse Tête auf der Weltkarte erhalten.

Neben den neuen Inhalten wurden auch mehrere technische Probleme behoben. Ein Fehler wurde korrigiert, bei dem das „Danseuse“-Outfit von Lune und Sciel das Charaktermenü unübersichtlich dargestellt hat.

Außerdem wurde ein Problem behoben, das in bestimmten Situationen verhinderte, dass Rastpunkte geöffnet werden konnten, während eine Dialogszene in der Spielwelt aktiv war. Zusätzlich wurden Kollisionsprobleme in verschiedenen Bereichen des Spiels angepasst.

Auch einige Achievement-Texte wurden überarbeitet, um Konsistenz sicherzustellen. Nach einer ersten Anpassung kam es dabei zu einem Fehler, der jedoch inzwischen behoben wurde. Die Entwickler haben die Beschreibungen wieder auf die korrekten Inhalte zurückgesetzt und sich für die Geduld der Spieler bedankt.