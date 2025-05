Clair Obscur: Expedition 33: Hätte bei großem Publisher 25 Jahre gedauert, sagt CEO

Wie lange es gedauert hätte Clair Obscur: Expedition 33 über einen großen Publisher zu finanzieren und zu vermarkten, darüber gab Guillame Broche Einblicke.

Gegenüber dem Content Creator Pouce Café sagte der CEO von Sandfall Interactive, dass es 25 Jahre gedauert hätte, das rundenbasierte Rollenspiel durchzubekommen, da es auf einer Original-IP basiert. Es hätte einen Rückschlag bei großen Unternehmen wie Ubisoft gegeben.

Broche erzählte: „Ja, ganz klar. Projekte wie diese – mit neuen IPs, originellen Geschichten, komplett originellen Charakteren – sind in einem großen Unternehmen sehr schwer durchzusetzen. Es gibt eine Menge Genehmigungsschritte, und im Allgemeinen muss man sich in großen Strukturen bereits bewährt haben und in der Hierarchie ziemlich weit oben stehen, nur um eine Chance zu haben, diese Art von Projekt zu pitchen.“

„Für mich hätte ein Projekt wie dieses in einem großen Unternehmen 25 Jahre gedauert. Und so viel Geduld habe ich nicht. Außerdem wollten wir die Dinge auf unsere eigene Art und Weise machen und wirklich eine Atmosphäre schaffen. Das ist es, was dieses Spiel ausmacht – eine Stimmung zu erzeugen.“