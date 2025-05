Clair Obscur: Expedition 33: Kein Schaden durch Oblivion-Launch, sagt Kepler

Schon im Vorfeld sorgten die Gerüchte um den möglichen Shadow-Drop von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered für viel Gesprächsstoff. Am 22. April wurde das Rollenspiel dann tatsächlich nicht nur in seiner neuen Version angekündigt, es wurde an diesem Tag sogar direkt für Xbox, PlayStation, PC und im Game Pass veröffentlicht.

Mit Clair Obscur: Expedition 33 gab es aber noch ein weiteres (rundenbasiertes) Rollenspiel, dessen Release nur zwei Tage später am 24. April anstand.

Hatte die überraschende Veröffentlichung von Oblivion Auswirkungen auf Clair Obscur?

Matt Handrahan, Senior Portfolio Director beim Publisher Kepler Interactive, sprach darüber mit The Game Business.

Laut Handrahan war man demnach zuversichtlich, neben Oblivion stehen zu können. Man war sich auch bewusst, dass es ein großes Interesse an Expedition 33 gab. Geschadet habe es demnach nicht. Es rückte sogar den Fokus insgesamt auf hochwertige Rollenspiele.

„Wir wussten immer, dass Expedition 33 eine ganz bestimmte Identität hat. Als ich bei der Presse war, sah ich, dass westliche und japanische Rollenspiele ganz unterschiedliche Anreize und Zielgruppen haben. Ich kannte viele Leute, die ein Elder Scrolls-Spiel spielen würden, aber nicht unbedingt Final Fantasy und umgekehrt“, sagte Handrahan. „Außerdem hatten wir zu dem Zeitpunkt, als wir das Spiel auf den Markt brachten, bereits eine eigene Dynamik und waren ziemlich zuversichtlich, dass wir daneben stehen konnten. Ich glaube, es gab noch andere Aspekte, wie den Preis und die Aufnahme in den Game Pass…“ „Wir wussten also, dass das Spiel auf großes Interesse stoßen würde. Da waren wir zuversichtlich. Und es lief so gut, wie es in unseren Augen nur möglich war. Und die Nähe zu Oblivion hat uns anscheinend überhaupt nicht geschadet. In vielerlei Hinsicht glaube ich, dass es in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf hochwertige Rollenspiele gelenkt hat und jeder über das Genre nachgedacht und gesprochen hat.“