Clair Obscur: Expedition 33: Keine Mini-Maps der Levels

Francois Meurisse von Sandfall Interactive hat über Clair Obscur: Expedition 33 verraten, dass auf eine Mini-Map im Spiel verzichtet wurde.

Manchmal wird es schwierig, den Weg zu finden, wie er gegenüber Eurogamer zugibt. Doch man tat dies bewusst, weil die Welt so entdeckt werden soll, wie es auch die vorherigen Expeditionen es getan haben.

„Es wird keine Mini-Maps in den Levels geben. Wenn es eine solche gibt, kann man sich am Ende auf sie verlassen. Und wir wollen, dass die Spieler die Welt so entdecken, wie die Expedition es tut. Sie haben keine Karte, weil alle vorherigen Expeditionen gescheitert sind. Also ja, manchmal kann es schwierig sein, den Weg zu finden.“