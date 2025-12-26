Clair Obscur: Expedition 33: KI-Skandal vom Director aufgeklärt

Clair Obscur: Expedition 33 zählt zu den erfolgreichsten Indie‑Titeln des Jahres und wurde bei den Game Awards wie auch anderen Shows mehrfach ausgezeichnet.

Dennoch verlor das Spiel einen Preis bei den Indie Game Awards, nachdem Fans KI‑erstellte Texturen in einigen Postern entdeckt hatten. Nun hat Director Guillaume Brioche in einem Entwickler‑Q&A erklärt, wie es dazu kam und warum das Team künftig vollständig auf KI verzichtet.

Brioche erläutert, dass die Entwicklung von Expedition 33 bereits vor dem KI‑Boom 2022 begonnen hatte. Als generative KI‑Tools erstmals aufkamen, testete das Team sie kurzzeitig als Hilfsmittel, stellte jedoch schnell fest, dass sich der Einsatz für sie falsch anfühlte.

Die KI wurde ausschließlich genutzt, um fehlende Texturen vorübergehend zu ersetzen, bis das Art‑Team eigene Assets nachliefern konnte. Genau diese Platzhalter‑Poster wurden später von Spielern entdeckt, da sie typische KI‑Merkmale wie falsch zusammengesetzte Buchstaben und künstlich wirkende Wörter enthielten.

Laut Brioche wurden die betroffenen Texturen innerhalb von fünf Tagen entfernt, nachdem das Team sie bemerkt hatte. Sie seien versehentlich durch die Qualitätskontrolle gerutscht und waren nie für die finale Version vorgesehen.

Der Director betont, dass Expedition 33 vollständig ohne KI‑Assets veröffentlicht wurde und dass das Studio künftig keine generative KI mehr einsetzen wird, da sie nicht mit der künstlerischen Vision des Projekts übereinstimmt.