Clair Obscur: Expedition 33: Knackt 8 Millionen Verkäufe

Clair Obscur: Expedition 33 erreicht einen Verkaufsmeilenstein von über 8 Millionen Einheiten.

Clair Obscur: Expedition 33 hat einen neuen Verkaufsmeilenstein erreicht und sich weltweit über 8 Millionen Mal verkauft.

Damit gehört der Titel zu den erfolgreicheren Veröffentlichungen seiner Kategorie und setzt seinen Wachstumskurs weiter fort. Konkrete Details zur regionalen Verteilung oder Plattformanteilen wurden nicht genannt.

Der Erfolg unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach dem Spiel, das sich seit Release eine breite Spielerbasis aufbauen konnte.