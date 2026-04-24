Clair Obscur: Expedition 33: Knackt 8 Millionen Verkäufe

Clair Obscur: Expedition 33 hat einen neuen Verkaufsmeilenstein erreicht und sich weltweit über 8 Millionen Mal verkauft.
Damit gehört der Titel zu den erfolgreicheren Veröffentlichungen seiner Kategorie und setzt seinen Wachstumskurs weiter fort. Konkrete Details zur regionalen Verteilung oder Plattformanteilen wurden nicht genannt.
Der Erfolg unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach dem Spiel, das sich seit Release eine breite Spielerbasis aufbauen konnte.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Verdienter Erfolg.
Diese Verkaufszahlen sind aber auch sowas von verdient. 🥳
Das Spiel hat irgendwie den Nerv der Zeit getroffen und dazu noch zum einen für nicht mehr möglich gehaltenen Preis.
Auch wenn ich kein Fan von rundenbasierten Spielen bin, freut mich dass es so erfolgreich ist.
Zeigt dass sich Qualität auszahlt.
Absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch!
Glückwunsch Sandfall Interactive 👏