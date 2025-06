Clair Obscur: Expedition 33: Kollaboration mit Schmuckdesignerin

Clair Obscur: Expedition 33 und die unabhängige Schmuckdesignerin Hannah Martin kündigen digitale Kollaboration an.

Heute haben das unabhängige Videospiel-Studio Sandfall Interactive aus Frankreich und Publisher Kepler Interactive eine einzigartige Kollaboration angekündigt.

Gemeinsam mit der britischen Schmuckdesignerin Hannah Martin haben sie eine Reihe konzeptioneller digitaler Schmuckstücke geschaffen, die von den Charakteren des kürzlich veröffentlichten und von der Kritik gefeierten Spiels Clair Obscur: Expedition 33 inspiriert sind. Das reaktive, rundenbasierte RPG ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Game Store) erhältlich.

Aus der gemeinsamen Leidenschaft für Unabhängigkeit heraus und dem Wunsch, neue Kunst in die Welt zu setzen, entwarfen Hannah Martin und Sandfall Interactive fünf digitale Schmuckstücke, die klassische Metallverarbeitung mit feiner Kunst vereinen.

Diese Stücke, inspiriert von den Spielcharakteren Gustave, Lune, Sciel, Maelle und Verso, wurden in der Vorstellung aus 18-karätigem Gold und tiefschwarzem Obsidian gefertigt – Materialien, die Martins Interpretation der reichen Ästhetik von Expedition 33 widerspiegeln. Sie verbinden die Fantasiewelt des Spiels mit zeitgenössischer Kunst und der Eleganz der High Fashion. Das Team von Sandfall Interactive hat diese beeindruckenden Entwürfe anschließend mit viel Liebe zum Detail in Unreal Engine 5 modelliert – und so eine Serie von In-Engine-Bildern geschaffen, die digitale und physische Welten auf kunstvolle Weise miteinander verschmelzen lassen.

„Diese Zusammenarbeit war unglaublich“, sagt Martin rückblickend auf ihre Kooperation mit Sandfall Interactive und Clair Obscur: Expedition 33. „Für mich war das völliges Neuland – und ich habe es geliebt, die Grenzen zwischen Realität und Irrealität auszuloten und zu verschieben. Es war ein ständiger Tanz zwischen der realen Welt und der Fantasie.“

Darüber hinaus schuf Martin 33 echte Halsketten, die durch das Design von Verso inspiriert wurden, und fertigte jedes Stück mit viel Liebe zum Detail und Kunstfertigkeit aus wundervollem Sterlingsilber an. Diese Stücke sind unverkäuflich und wurden zur Feier der Schönheit des Spiels in einer extrem begrenzten Anzahl als Dankeschön an Personen aus der Community und Künstler*innen, die das Spiel und seine Entwicklung unterstützt haben, hergestellt.