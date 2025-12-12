Clair Obscur: Expedition 33: Kostenloses Spiel-Update zur Spiel des Jahres Auszeichnung

Sandfall Interactive gewinnt mit seinem Debüt Clair Obscur: Expedition 33 den renommierten Preis bei den Game Awards 2025: Game of the Year!

Der unabhängige französische Videospielentwickler Sandfall Interactive hat bei den heutigen The Game Awards 2025 in Los Angeles, USA, die Auszeichnung „Spiel des Jahres” gewonnen.

Um diesen Meilenstein zu feiern und sich bei der leidenschaftlichen weltweiten Fangemeinde für ihre unerschütterliche Unterstützung zu bedanken, haben Sandfall Interactive und Publisher Kepler Interactive ein kostenloses Spiel-Update veröffentlicht, das neue Inhalte und Überraschungen für Fans des erfolgreichen reaktiven rundenbasierten Rollenspiels enthält.

Das heutige kostenlose Spiel-Update wird derzeit auf allen Plattformen und in allen Regionen veröffentlicht und enthält eine Reihe von heiß begehrten neuen Inhalten, darunter:

Eine neue, spielbare Umgebung, die die Charaktere von Expedition 33 zu „Verso’s Drafts“ führt – einem fantastischen Abenteuer aus einem Bilderbuch, das mit dem jungen Verso in Verbindung steht. Die Spieler*innen begegnen feiernden Gestrals, überraschenden neuen Schauplätzen und einer finsteren, mächtigen Präsenz …

Neue Musikstücke von Lorien Testard, dem preisgekrönten Komponisten des Soundtracks zu Clair Obscur: Expedition 33, die nun auch auf digitalen Streaming-Plattformen verfügbar sind. Die Playlist ist hier auf YouTube abrufbar.

Herausfordernde Bosskämpfe für Spieler*innen im späteren Spielverlauf, die es im Endless Tower zu bewältigen gilt. Wer diese mächtigen Gegner besiegt, wird mit neuen mächtigen Pictos, Kostümen und Ausrüstung belohnt.

Der vielfach gewünschte offizielle Fotomodus, mit dem Spieler*innen das Spielgeschehen unterbrechen und ihre Lieblingsmomente aus der Geschichte und den Kämpfen des Spiels festhalten können.

Neue Text- und UI-Lokalisierungen in Tschechisch, Ukrainisch, Lateinamerikanisches Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch, Thailändisch und Indonesisch, wodurch die Gesamtzahl der unterstützten Sprachen auf 19 steigt.

FSR 4-Unterstützung hinzugefügt, einschließlich AMD Temporal Upscaling für schärfere Bilder und Frame-Generierung für flüssigeres Gameplay auf kompatiblen GPUs.

Neue Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, weitere neue Funktionen und Verbesserungen der Spielleistung auf allen Plattformen, einschließlich Handheld-PC-Systemen.

Expedition 33 wurde nicht nur zum „Spiel des Jahres“ gekürt, sondern gewann bei den Game Awards 2025 auch 9 renommierte Auszeichnungen, darunter:

Best Independent Game Best Performer – Jennifer English Best Art Direction Best Debut Indie Game Best Score and Music Best RPG Best Narrative Best Game Direction Game of the Year



Insgesamt erreichte der Titel in diesem Jahr beispiellose 12 Nominierungen.

Seit seiner Veröffentlichung im April 2025 hat Expedition 33 weltweit große Anerkennung und Lob erhalten. Als eines der am besten bewerteten neuen Spiele des Jahres 2025 hat sich das Spiel über 5 Millionen Mal als digitaler Download und im Einzelhandel verkauft und mit seiner atemberaubenden Grafik, seiner immersiven Welt und seinen spannenden rundenbasierten Kämpfen eine ganze neue Generation von Kunstschaffenden, Cosplayern und Fans inspiriert.

Der Publisher des Spiels, Kepler Interactive, hat sich stets für die Kunstfertigkeit und das Talent von Sandfall Interactive bei der Schaffung eines wahrhaft kulturellen Erlebnisses eingesetzt, und das Spiel reiht sich stolz in die Liste ihrer anderen preisgekrönten und gefeierten Titel ein, darunter Sifu und Rematch (entwickelt von Sloclap), Tchia (entwickelt von Awaceb), Pacific Drive (entwickelt von Ironwood Studios) und viele weitere.

Clair Obscur: Expedition 33 ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (GOG, Steam und Epic Game Store) erhältlich.