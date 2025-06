Clair Obscur: Expedition 33: Kurze Spielzeit eine große Stärke des Spiels

Das Xbox Game-Pass Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 ist eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres 2025. 33 Tage nach dem Start konnten trotz Abonnement-Angehörigkeit 3,3 Millionen verkaufte Einheiten verzeichnet werden.

In einem neuen Interview mit GamesIndustry.biz sprachen Matthew Handrahan, Portfolio Director von Publisher Kepler Interactive, und François Meurisse, COO von Entwickler Sandfall Interactive, über den Erfolg des Rollenspiels.

Eine große Stärke, welche die beiden ausgemacht haben, ist die relativ kurze Spielzeit. Diese sei darauf zurückzuführen, dass man aus Respekt vor der von Spielern aufgebrachten Zeit auf Füllmaterial verzichtet habe. Eine längere Spielzeit sei nicht automatisch ein Qualitätsmerkmal:

„Eines der großartigen Dinge an Expedition 33 ist, dass es die Zeit des Spielers respektiert“, so Hadrahan. „Es gibt ihnen viel zu tun, und es gibt ihnen viel Befriedigung, aber es sind nicht willkürlich 500 Stunden Spielzeit. Es ist wirkungsvoll, weil es richtig eingeteilt ist. […] Es hat nicht das Gefühl, dass es aufgebläht ist, oder dass überflüssige Sachen hinzugefügt wurden, nur um es größer und größer und größer zu machen.“

„Die Kürze sollte auch bei Spielen eine Tugend sein. Etwas kann besser sein, wenn es kürzer ist – etwas, das im Moment beim Film diskutiert wird. Jeder Film scheint zweieinhalb Stunden lang zu sein, und ich glaube, die meisten Leute fragen sich: ‚Können die nicht alle ein bisschen kürzer sein, bitte? Denn wir haben noch andere Dinge in unserem Leben zu tun.“

„Wir wollten von Anfang an ein intensives und kurzes Erlebnis schaffen“, ergänzt Meurisse. „Die ersten Schätzungen der Spieldauer lagen bei etwa 20 Stunden für die Hauptquest. Ich glaube, wir sind eher bei 30 oder sogar 40 Stunden gelandet, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Als Spieler gibt es so viele großartige Spiele, die ich erleben möchte. Was für mich wichtig ist, ist der Grad der Spannung und des Spaßes, den ich mit einem Spiel habe, und nicht, wie lang es ist.“

„Der Wert, den die Spieler aus einem Spiel ziehen, richtet sich nicht systematisch nach der Länge des Spiels. Eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten ist zum Beispiel Inside, das etwa zwei Stunden dauert, aber eines der ausgefeiltesten und intensivsten [Erlebnisse] ist – und für manche Leute sogar lebensverändernd war.“