Clair Obscur: Expedition 33: Mastermind Katsura Hashino zeigt sich begeistert

Image: Kepler Interactive

Metaphor ReFantazio Schöpfer Katsura Hashino taucht in Expedition 33 ein und beschreibt das Rollenspiel als außergewöhnlich sorgfältig erschaffenes Erlebnis.

Katsura Hashino, der kreative Kopf hinter Metaphor ReFantazio und Persona, berichtet, dass er aktuell Clair Obscur: Expedition 33 spielt und dabei einen äußerst positiven Eindruck gewonnen hat.

Während eines Besuchs des Clair Obscur: Expedition 33-Entwicklerteams in Japan kam es zu einem persönlichen Treffen, bei dem er nicht nur die Macher kennenlernen, sondern auch eine eigene Version des Spiels mitnehmen konnte.

Seitdem arbeitet er sich durch das Abenteuer und betont, dass er das Ende noch nicht erreicht hat. Dennoch hebt er hervor, wie viel Sorgfalt und Hingabe in die Gestaltung eingeflossen sei.

Nach seinen bisherigen Eindrücken sei das Projekt sehr liebevoll umgesetzt und in vielen Bereichen tief ausgearbeitet. Für ihn steche besonders hervor, wie präzise und bewusst das Team an den einzelnen Elementen gearbeitet habe.

6 Kommentare Added

  1. Vayne1986 29355 XP Nasenbohrer Level 4 | 14.01.2026 - 16:04 Uhr

    Kann ich nur zustimmen. Clair Obscur: Expedition 33 ist ein großartiges Rollenspiel. Mein GOTY 2025. ♥️

  2. xXCickXx 117550 XP Scorpio King Rang 4 | 14.01.2026 - 16:06 Uhr

    Viel Spaß dem Herrn beim weiteren Durchspielen.
    Eines der ganz wenigen Spiele die ich gerne nochmal ohne jegliches Vorwissen spielen würde.

  3. Katanameister 295720 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 14.01.2026 - 16:34 Uhr

    Ich hoffe, dass sich viele Entwickler von dem Spiel positiv inspirieren lassen.

  5. buimui 444490 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 14.01.2026 - 17:06 Uhr

    Man kann diesem Meisterwerk nicht genug Lorbeeren überreichen. Hoffentlich lassen sich viele davon inspirieren, dass ein JRPG weder 100+h gehen muss, noch eine riesige Welt benötigt.

  6. DBGHSKuLL 20230 XP Nasenbohrer Level 1 | 14.01.2026 - 18:51 Uhr

    Alleine wenn ich das Bild schon wieder sehe. Dieses Art Design, die Farbgebung einfach fantastisch!

