Clair Obscur: Expedition 33: Mastermind Katsura Hashino zeigt sich begeistert

Katsura Hashino, der kreative Kopf hinter Metaphor ReFantazio und Persona, berichtet, dass er aktuell Clair Obscur: Expedition 33 spielt und dabei einen äußerst positiven Eindruck gewonnen hat.

Während eines Besuchs des Clair Obscur: Expedition 33-Entwicklerteams in Japan kam es zu einem persönlichen Treffen, bei dem er nicht nur die Macher kennenlernen, sondern auch eine eigene Version des Spiels mitnehmen konnte.

Seitdem arbeitet er sich durch das Abenteuer und betont, dass er das Ende noch nicht erreicht hat. Dennoch hebt er hervor, wie viel Sorgfalt und Hingabe in die Gestaltung eingeflossen sei.

Nach seinen bisherigen Eindrücken sei das Projekt sehr liebevoll umgesetzt und in vielen Bereichen tief ausgearbeitet. Für ihn steche besonders hervor, wie präzise und bewusst das Team an den einzelnen Elementen gearbeitet habe.