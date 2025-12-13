Clair Obscur: Expedition 33: Meiste Game Awards-Auszeichnungen aller Zeiten

Clair Obscur: Expedition 33 stellt einen neuen Rekord für die meisten Game Awards-Auszeichnungen auf.

Schon vor der Verleihung war klar, dass Clair Obscur: Expedition 33, dank seiner ganzen 13 Nominierungen, zu einem der großen Gewinner der diesjährigen Game Awards-Show werden könnte.

Mit sage und schreibe neun Awards schaffte es das von Sandfall Interactive entwickelte Rollenspiel sogar einen neuen Allzeitrekord für die meisten Auszeichnungen aufzustellen. Alter Rekordhalter war The Last of Us 2 mit sieben Awards.

Ebenfalls Teil der Riege der Mehrfachgewinner sind God of War (6), Baldur’s Gate 3 (6), Astro Bot (4), It Takes Two (3) und Forza Horizon 5 (3).

In folgenden Kategorien war Clair Obscur: Expedition 33 siegreich:

Game of the Year

Best Game Direction

Best Narrative

Best Art Direction

Best Score and Music

Best Performance

Best Independent Game

Best Debut Indie Game

Best Role Playing Game