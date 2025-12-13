Clair Obscur: Expedition 33: Meiste Game Awards-Auszeichnungen aller Zeiten

Schon vor der Verleihung war klar, dass Clair Obscur: Expedition 33, dank seiner ganzen 13 Nominierungen, zu einem der großen Gewinner der diesjährigen Game Awards-Show werden könnte.
Mit sage und schreibe neun Awards schaffte es das von Sandfall Interactive entwickelte Rollenspiel sogar einen neuen Allzeitrekord für die meisten Auszeichnungen aufzustellen. Alter Rekordhalter war The Last of Us 2 mit sieben Awards.
Ebenfalls Teil der Riege der Mehrfachgewinner sind God of War (6), Baldur’s Gate 3 (6), Astro Bot (4), It Takes Two (3) und Forza Horizon 5 (3).
In folgenden Kategorien war Clair Obscur: Expedition 33 siegreich:
- Game of the Year
- Best Game Direction
- Best Narrative
- Best Art Direction
- Best Score and Music
- Best Performance
- Best Independent Game
- Best Debut Indie Game
- Best Role Playing Game
Habs trotzdem noch nicht gespielt und gerade auch keine Lust dazu. Vermutlich werde ich es nachholen wenn ich mit Kingdom come 2 durch bin, aber dass wird wohl 2026…
Freut mich sehr für das Spiel und dessen Entwickler. Echt ein Licktblick im heutigen Einheitsbrei der großen Spiele. Auch wenn es ja eigentlich gar keines ist.
Vielleicht guckt sich Final Fantasy ja durch den Erfolg ein bisschen was ab und kehrt wieder mehr zu seinen Wurzleln zurück.