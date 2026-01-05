Clair Obscur: Expedition 33: Nächstes Projekt wird das, was die Entwickler selbst cool finden

Clair Obscur‑Team will sich beim nächsten Projekt nur noch an einer Sache orientieren: dem, was sie selbst cool finden.

Die Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33 haben erstmals über ihr nächstes Projekt gesprochen – und ihre Philosophie für die Zukunft ist überraschend klar.

Statt Trends hinterherzulaufen oder möglichst viele Zielgruppen gleichzeitig bedienen zu wollen, will das Team künftig nur noch das machen, was sich für sie selbst richtig anfühlt.

Einer der Entwickler formuliert es so: „Wir konzentrieren uns einfach auf das, was wir cool finden. Ich habe zu viele Serien und Bücher gesehen, die versucht haben, es allen recht zu machen.“

Für das nächste Spiel sieht das Studio eine völlig andere Ausgangslage als damals bei Expedition 33.

„Wir werden Zeit haben, uns wirklich auf das nächste Spiel zu fokussieren. Wir haben großartige Ideen, die wir unbedingt erkunden wollen, und wir starten nicht mehr bei null. Das Team hat inzwischen fünf Jahre mehr Erfahrung. Vielleicht können wir also etwas richtig Großes schaffen.“

Die Aussage deutet darauf hin, dass das nächste Projekt kreativer, mutiger und persönlicher werden könnte als alles, was das Studio bisher gemacht hat. Um es mit den Worten von Jules Winnfield zu sagen: „Mach es, aber wenn du es machst, mach es cool!“