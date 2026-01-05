Clair Obscur: Expedition 33: Nächstes Projekt wird das, was die Entwickler selbst cool finden

Die Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33 haben erstmals über ihr nächstes Projekt gesprochen – und ihre Philosophie für die Zukunft ist überraschend klar.
Statt Trends hinterherzulaufen oder möglichst viele Zielgruppen gleichzeitig bedienen zu wollen, will das Team künftig nur noch das machen, was sich für sie selbst richtig anfühlt.
Einer der Entwickler formuliert es so: „Wir konzentrieren uns einfach auf das, was wir cool finden. Ich habe zu viele Serien und Bücher gesehen, die versucht haben, es allen recht zu machen.“
Für das nächste Spiel sieht das Studio eine völlig andere Ausgangslage als damals bei Expedition 33.
„Wir werden Zeit haben, uns wirklich auf das nächste Spiel zu fokussieren. Wir haben großartige Ideen, die wir unbedingt erkunden wollen, und wir starten nicht mehr bei null. Das Team hat inzwischen fünf Jahre mehr Erfahrung. Vielleicht können wir also etwas richtig Großes schaffen.“
Die Aussage deutet darauf hin, dass das nächste Projekt kreativer, mutiger und persönlicher werden könnte als alles, was das Studio bisher gemacht hat. Um es mit den Worten von Jules Winnfield zu sagen: „Mach es, aber wenn du es machst, mach es cool!“
Hmmm, hoffentlich verzetteln sie sich nicht, würde mich schon sehr wundern, wenn sie nochmal solch ein starkes Spiel wie Clair Obscur rausbringen würden.
Sollen sie sich auch ruhig Zeit lassen, die schweben jetzt ja auf einer extremen Erfolgswelle ☺️.
isso, lieber deutlich länger warten als schmutz zu veröffentlichen. Das letze Game war einfach so toll 🙂
Sehr gut, dass sie das wie beim ersten Spiel wieder so machen.
Bin gespannt was kommt.
Ich wünsche ihnen dass sie diese Unabhängigkeit und Kreativität behalten können, find ich stark
Mit Clair Obscure haben sie was Großes geschaffen, deswegen wird wohl auch die Erwartung bei einigen hoch sein. Könnte aber auch ein tiefer Fall werden für einige Spieler wenn es eben komplett in eine andere Richtung geht als Clair. Bzw sie auch komplett nicht anspricht.
Bin mir relativ sicher, das was sie mit Clair erreicht haben, kein zweites mal schaffen. Falls doch, dann Hut ab!
Ich glaube das was sie geleistet haben ist schon in die Geschichte eingegangen.
Ich bin gespannt was als nächstes von denen kommt.
Richtige Einstellung, viel Erfolg wünsche ich
Gutes Statement um etwas Druck aus der Pipeline zu nehmen