Clair Obscur: Expedition 33: Neue Bosse, neue Umgebung und 5 Millionen Verkäufe

Der unabhängige französische Videospielentwickler Sandfall Interactive hat zusammen mit dem Videospielherausgeber und Kreativstudio Kepler Interactive bekannt gegeben, dass sich Clair Obscur: Expedition 33 seit seiner Veröffentlichung im April 2025 über 5 Millionen Mal auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (GOG, Steam und Epic Game Store) verkauft hat.

Darüber hinaus verzeichnete der emotionale Soundtrack des Spiels, komponiert von Lorien Testard, seit seiner Veröffentlichung über 333 Millionen Streams auf digitalen Musikplattformen. Er hielt sich über zehn Wochen an der Spitze der Billboard-Charts für Klassik und Classical Crossover und erreichte zudem Platz 1 der iTunes Top 100 Album-Charts in neun verschiedenen Ländern – darunter auch in Frankreich, der Heimat des in Montpellier ansässigen Entwicklerstudios.

Zur Feier dieser beeindruckenden Meilensteine haben Sandfall Interactive und Kepler Interactive heute angekündigt, dass derzeit ein neues Spielupdate für alle Plattformen in Entwicklung ist. Dieses wird mehrere Neuerungen und Verbesserungen enthalten und dient als herzliches Dankeschön an die Fans, die das Spiel seit seiner Veröffentlichung unterstützt haben.

Im kommenden großen Update dürfen sich Spieler unter anderem auf folgende Inhalte freuen:

Eine neue, spielbare Umgebung, die die Charaktere von Expedition 33 an einen völlig neuen Ort führt und neue Gegner sowie Überraschungen bietet, die es zu entdecken gilt.

Herausfordernde, neue Bosskämpfe, die von fortgeschrittenen Spielern im späteren Spielverlauf gemeistert werden können.

Neue Kostüme für jedes Mitglied der Expedition, die dem Spieler noch mehr Möglichkeiten zur Individualisierung während ihres Abenteuers bieten.

Neue Text- und UI-Lokalisierungen in Tschechisch, Ukrainisch, Lateinamerikanischem Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch, Thailändisch und Indonesisch – damit steigt die Gesamtzahl der unterstützten Sprachen auf 19.

Darüber hinaus dürfen sich Fans auf weitere Überraschungen freuen.

Das große Spielupdate für Clair Obscur: Expedition 33 wird kostenlos auf allen Plattformen veröffentlicht.

„Die Reaktionen auf unser Spiel waren einfach unglaublich“, sagt Guillaume Broche, Creative Director von Expedition 33 bei Sandfall Interactive. „Wir haben jahrelang an unserem Herzensprojekt gearbeitet, und zu sehen, dass es weltweit so viele Menschen berührt hat, ist einfach wundervoll und zugleich überwältigend. Wir sind unseren Fans unglaublich dankbar: für ihre Liebe zur von uns geschaffenen Welt, für all die geteilten Fan-Artworks und Musik-Cover, für ihre kreativen Baguette-Cosplays auf Conventions und für ihre großartige Unterstützung. Das kommende Update soll ein Zeichen unseres Dankes an diese Fans sein – bitte habt noch etwas Geduld, während unser Team mit Hochdruck daran arbeitet, euch etwas zu liefern, das das Warten wert ist.“