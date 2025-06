Clair Obscur: Expedition 33: Neue Inhalte und Verbesserungen angedeutet

Entwickler Sandfall Interactive deutet mögliche neue Inhalte und Verbesserungen für Clair Obscur: Expedition 33 an.

Mittlerweile hat das im April veröffentlichte Clair Obscur: Expedition 33 fast zwei Monate auf dem Buckel und der ein oder andere Spieler dürfte schon den Abspann des hochgelobten Rollenspiels zu Gesicht bekommen haben.

Während Entwickler Sandfall Interactive letzten Monat noch erklärte vorrangig an Verbesserungen des Spiels zu arbeiten und dabei keine DLC-Optionen im Auge zu haben, hört sich das in einem neuen X-Post des Studios schon etwas anders an. Dort ist unter anderem von neuen Inhalten die Rede:

„Wir erforschen derzeit ein breites Spektrum an zukünftigen Verbesserungen – von Zugänglichkeitsfunktionen bis hin zu neuen Inhalten und allen möglichen Kleinigkeiten, die wir aktiv prüfen.“ „Dazu gehören natürlich auch erweiterte Lokalisierungsoptionen!“