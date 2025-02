Clair Obscur: Expedition 33: Neues Musik-Featurette und Orchester-Musikvideo veröffentlicht

Der Indie-Videospielentwickler Sandfall Interactive und der Spielepublisher Kepler Interactive haben heute ein brandneues Featurette veröffentlicht, das die Entstehung des Original-Soundtracks für Clair Obscur: Expedition 33 dokumentiert, dem mit Spannung erwarteten reaktiven rundenbasierten RPG, das am 24. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S (ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass erhältlich) und PC über Steam erscheint.

„Ich freue mich zutiefst, euch heute die Titelmusik von Clair Obscur: Expedition 33 vorzustellen“, sagt Testard. „Wir haben diese orchestrale Version von Alicia in drei unvergesslichen Tagen aufgenommen und gefilmt. Ich danke euch von ganzem Herzen für euer Zuhören und eure Unterstützung; es ist eine riesige Freude, dass euch unsere Musik so gut gefällt.“

Eine Hörprobe des kompletten offiziellen Clair Obscur: Expedition 33-Soundtrack gibt es hier.

Das „Clair Obscur: Expedition 33 | Behind the Music“-Featurette gibt es hier:

In dem neuen Video erzählt der Komponist des Spiels, Lorien Testard, wie er schon in jungen Jahren Videospiel-Soundtracks geliebt hat und wie er sein Talent und seine Vision in die Fantasiewelt von Expedition 33 mit seiner emotionalen und stimmungsvollen Musik einfließen ließ.

Das Featurette beinhaltet außerdem ein Interview mit Alice Duport-Percier, Sängerin und Vokalkomponistin des Spiels, in dem sie Einblicke in den kreativen Prozess während Ihrer Reise gibt, um die Musik von Expedition 33 zum Leben zu erwecken.

Das Video zu „Alicia (Official Music Video)“ könnt ihr euch hier ansehen: