Clair Obscur: Expedition 33: Nicht alle Geheimnisse wurden entdeckt

Der Game Director von Clair Obscur: Expedition 33 hat verraten, dass es noch unentdeckte Geheimnisse im Spiel gibt.

Im Gespräch mit Eurogamer verriet Game Director Guillaume Broche, dass die Final-Fantasy-Reihe als Inspiration diente – besonders die Atmosphäre.

So befindet sich ein direkter Verweis auf Final Fantasy 8 in Gestral Village, wo Figuren „Double Dyad“-Karten tauschen – eine Hommage an das Triple-Triad-Spiel.

Doch Clair Obscur: Expedition 33 birgt noch unentdeckte Geheimnisse, wie er weitererzählte.

„Es gibt sie, aber ich möchte sie nicht verraten, weil sie dann keine Geheimnisse mehr wären. Vielleicht wurden sie entdeckt, aber ich habe nichts davon gesehen. Es gibt noch ein paar Dinge, ja“, so Broche.

Die Spieler haben lustigerweise sogar Details entdeckt, die gar keine Geheimnisse waren. Die Entwickler dachten sich dabei nur: „Okay, cool. Ich schätze, das ist ein Geheimnis!“

Für Clair Obscur: Expedition 33 wurden kürzlich neue Bosse, eine neue Umgebung und der Meilenstein von 5 Millionen Verkäufen angekündigt.