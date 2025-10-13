Clair Obscur: Expedition 33: Nicht alle Geheimnisse wurden entdeckt

Im Gespräch mit Eurogamer verriet Game Director Guillaume Broche, dass die Final-Fantasy-Reihe als Inspiration diente – besonders die Atmosphäre.
So befindet sich ein direkter Verweis auf Final Fantasy 8 in Gestral Village, wo Figuren „Double Dyad“-Karten tauschen – eine Hommage an das Triple-Triad-Spiel.
Doch Clair Obscur: Expedition 33 birgt noch unentdeckte Geheimnisse, wie er weitererzählte.
„Es gibt sie, aber ich möchte sie nicht verraten, weil sie dann keine Geheimnisse mehr wären. Vielleicht wurden sie entdeckt, aber ich habe nichts davon gesehen. Es gibt noch ein paar Dinge, ja“, so Broche.
Die Spieler haben lustigerweise sogar Details entdeckt, die gar keine Geheimnisse waren. Die Entwickler dachten sich dabei nur: „Okay, cool. Ich schätze, das ist ein Geheimnis!“
Für Clair Obscur: Expedition 33 wurden kürzlich neue Bosse, eine neue Umgebung und der Meilenstein von 5 Millionen Verkäufen angekündigt.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin mal gespannt, was sie sich noch haben einfallen lassen, im endlosen Turm gab es doch noch Spiegel mit denen man eventuell interagieren konnte.
Gleich steigen wieder die Nutzerzahlen 😅
Ich glaube er spielt auf den verstecken Gabelstapler an
Ich plane es heute zu starten 😱.
Na dann frohes Fest, denn das wird es zu 99% für dich werden 😁🙌🏼
Ich hab des Öfteren Dinge entdeck, wo ich mir dachte, cooles Easter Egg oder Hinweis auf andere Spiele/Dinge, aber hab die jetzt nicht mehr am Schirm. Auch in manchen optionalen Gesprächen waren Anlehnungen an andere Spiele.
Gibt bestimmt Leute die jedes mögliche Detail aufnehmen, ich fands cool und dann weiter mit dem super Spiel 😁