Clair Obscur: Expedition 33: Niedrigere Einstiegshürde dank Xbox Game Pass

Der Creative Director von Clair Obscur: Expedition 33, Guillaume Broche, sprach positiv über den Xbox Game Pass und die Rolle, die der Service dabei spielte.
Broche sagte via Xbox Wire: „Dieses Jahr hat unsere Erwartungen weit übertroffen – und das liegt an der Leidenschaft und Unterstützung unserer Fans. Für ein neues Studio ist es extrem nervenaufreibend, das erste Spiel zu veröffentlichen, doch die Resonanz hat alles wie einen Traum wirken lassen.“
Insbesondere der Xbox Game Pass habe entscheidend dazu beigetragen, das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Laut Broche hätten vor allem die Spieler, die normalerweise keine rundenbasierten RPGs ausprobieren würden, eine niedrige Hürde und kein Risiko, wenn sie das Spiel über das Abo-Modell ausprobieren.
Clair Obscur: Expedition 33 ist 2025 der erfolgreichste neue Third-Party-Launch im Abonnement des Xbox Game Pass.
Ich hätte es ohne Game Pass zu 100 % niemals gespielt.
Unterschreibe ich, wäre bei mir das gleiche gewesen. So habe ich es in ein paar Tagen durchgespielt 🙂
kann ich nur bestätigen, ich hasse normalerweise rundenbasierte kämpfe und hätte mir das Spiel nie gekauft und mittlerweile für mich das Game of The Year 🙂 dank des Gamepasses
Ich habs zumindest wegen dem Gamepass kurz angespielt
Ich finde die Story sehr interessant.. aber gestern erst ein easter Egg Video von dem Game gesehen in dem Shrek aufgefasst wurde… Ich mag Shrek überhaupt nicht…. Nun habe ich ein wenig anderes Bild auf die Entwicklung
aber der GamePass ist ja sooo schlecht…
Die Entscheidung das Spiel in den Pass zu bringen war Goldrichtig.
Das Spiel ist einfach so gut ich bin noch mitten drin im 2ten Kapitel und kann gar nicht erwarten am Abend weiterzuspielen 😀
Muss ich endlich mal nachholen. Heruntergeladen habe ich es zumindest schon.