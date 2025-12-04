Clair Obscur: Expedition 33: Niedrigere Einstiegshürde dank Xbox Game Pass

Mit dem Xbox Game Pass wurde die Einstiegshürde für Clair Obscur: Expedition 33 gesenkt, was dazu beigetragen hat, ein breiteres Publikum zu erreichen.

Der Creative Director von Clair Obscur: Expedition 33, Guillaume Broche, sprach positiv über den Xbox Game Pass und die Rolle, die der Service dabei spielte.

Broche sagte via Xbox Wire: „Dieses Jahr hat unsere Erwartungen weit übertroffen – und das liegt an der Leidenschaft und Unterstützung unserer Fans. Für ein neues Studio ist es extrem nervenaufreibend, das erste Spiel zu veröffentlichen, doch die Resonanz hat alles wie einen Traum wirken lassen.“

Insbesondere der Xbox Game Pass habe entscheidend dazu beigetragen, das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Laut Broche hätten vor allem die Spieler, die normalerweise keine rundenbasierten RPGs ausprobieren würden, eine niedrige Hürde und kein Risiko, wenn sie das Spiel über das Abo-Modell ausprobieren.

Clair Obscur: Expedition 33 ist 2025 der erfolgreichste neue Third-Party-Launch im Abonnement des Xbox Game Pass.