Clair Obscur: Expedition 33: Niedrigere Einstiegshürde dank Xbox Game Pass

Image: Kepler Interactive

Mit dem Xbox Game Pass wurde die Einstiegshürde für Clair Obscur: Expedition 33 gesenkt, was dazu beigetragen hat, ein breiteres Publikum zu erreichen.

Der Creative Director von Clair Obscur: Expedition 33, Guillaume Broche, sprach positiv über den Xbox Game Pass und die Rolle, die der Service dabei spielte.

Broche sagte via Xbox Wire: „Dieses Jahr hat unsere Erwartungen weit übertroffen – und das liegt an der Leidenschaft und Unterstützung unserer Fans. Für ein neues Studio ist es extrem nervenaufreibend, das erste Spiel zu veröffentlichen, doch die Resonanz hat alles wie einen Traum wirken lassen.“

Insbesondere der Xbox Game Pass habe entscheidend dazu beigetragen, das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Laut Broche hätten vor allem die Spieler, die normalerweise keine rundenbasierten RPGs ausprobieren würden, eine niedrige Hürde und kein Risiko, wenn sie das Spiel über das Abo-Modell ausprobieren.

Clair Obscur: Expedition 33 ist 2025 der erfolgreichste neue Third-Party-Launch im Abonnement des Xbox Game Pass.

    • Rott 62000 XP Stomper | 05.12.2025 - 08:18 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      Unterschreibe ich, wäre bei mir das gleiche gewesen. So habe ich es in ein paar Tagen durchgespielt 🙂

      3
    • Chicko90 25175 XP Nasenbohrer Level 3 | 05.12.2025 - 08:34 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      kann ich nur bestätigen, ich hasse normalerweise rundenbasierte kämpfe und hätte mir das Spiel nie gekauft und mittlerweile für mich das Game of The Year 🙂 dank des Gamepasses

      3
  3. melomelv 17280 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 05.12.2025 - 08:04 Uhr

    Ich finde die Story sehr interessant.. aber gestern erst ein easter Egg Video von dem Game gesehen in dem Shrek aufgefasst wurde… Ich mag Shrek überhaupt nicht…. Nun habe ich ein wenig anderes Bild auf die Entwicklung

    0
  6. Lostforlive 6030 XP Beginner Level 3 | 05.12.2025 - 16:26 Uhr

    Das Spiel ist einfach so gut ich bin noch mitten drin im 2ten Kapitel und kann gar nicht erwarten am Abend weiterzuspielen 😀

    0

