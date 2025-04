Clair Obscur: Expedition 33: Offizieller Lore-Trailer mit Maelle

In einem neuen Trailer zu Clair Obscur: Expedition 33 tauchen Spieler ein in die Welt von Maelle am Vorabend ihrer Abreise mit Expedition 33. Eine letzte Chance, die Malerin zu vernichten, damit sie nie wieder den Tod malen kann.

Clair Obscur: Expedition 33 erscheint am 24. April 2025 für Playstation 5, Xbox Series X|S, Steam und Epic Games Store.