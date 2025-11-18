Clair Obscur: Expedition 33: Rollenspiel für 12 Game Awards nominiert

Gestern Abend verkündete Geoff Keighley die Nominierten für diesjährigen Game Awards. Die große Show findet am 11. Dezember statt und beinhaltet neben den Preisverleihungen wie gewohnt auch Trailer und Enthüllungen zu zahlreichen Spielen.
Berechtigte Hoffnung auf einen der begehrten Awards darf sich das von Sandfall Interactive entwickelte Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 machen, das sage und schreibe zwölfmal nominiert ist und damit obendrein für einen neuen Rekord sorgt.
Zur Nominierung für das „Game of the Year“ gesellen sich unter anderem Chancen auf einen Awrad in den Katgorien „Best Game Direction“, „Best Narrative“, „Best Art Direction“, „Best Score and Music“, „Best Independent Game“, „Best Debut Indie Game“ und „Best Role-Playing Game“.
Zudem sind mit Ben Starr (Verso), Jennifer English (Maelle) und Charlie Cox (Gustave) gleich drei Synchronsprecher aus Clair Obscur: Expedition 33 für den „Best Performance“-Award nominiert.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein wirklich grandioses Spiel. Mehr als verdient.
Absolut verdient. Hoffe es gewinnt auch ein paar davon.
Ehre wem Ehre gebührt.
Verdient meiner Meinung nach.
Die Frage ist nur was die Leute wählen.
Bei RPG und GotY dürfte KCD2 eigentrlich die direkte Konkurrenz sein, bei GotY darf man aber auch nicht vergessen das es für die blaue Harcorefanbase nur einen Titel geben wird.
Mal schauen was am Ende dabei rum kommt.
Spielervotes machen nur 10% aus, ist mehr oder weniger eine Juryawardshow ^^
Was anderes wäre auch nicht mehr nachvollziehbar gewesen. Sehr schön 👍🏻
Wow, das ist eine Menge.
Ich denke aber auch, dass es verdient ist.
Mal sehen, wie viel Awards das Spiel mit nach Hause nehmen wird.
Die letzten Tage bekomme ich Lust es nochmal zu spielen ^^
Muss auch mal die Anpassungen ausprobieren, habe damals nur damit gekämpft ein Build zu bauen der mich ausweichen und parieren weitgehend ignorieren lässt.
Das ist zwar auch für mich eins der besten Spiele aller Zeiten, leider ist diese Entscheidung für mich persönlich mit dem aktiven ausweichen und parieren gleichzeitig eine der schlechtesten die man in einem Spiel treffen konnte XD
Ich drücke die Daumen das sie auch was davon gewinnen und werde demnächst mal sehen was die ganzen Änderungen in den Patches so bewirkt haben, habs zum Release gleich weg gesuchtet, daher nicht viel davon mit bekommen.