Clair Obscur: Expedition 33: Rollenspiel für 12 Game Awards nominiert

Clair Obscur: Expedition 33 darf sich dank zwölf Nominierungen berechtigte Hoffnungen auf einen Game Award machen.

Gestern Abend verkündete Geoff Keighley die Nominierten für diesjährigen Game Awards. Die große Show findet am 11. Dezember statt und beinhaltet neben den Preisverleihungen wie gewohnt auch Trailer und Enthüllungen zu zahlreichen Spielen.

Berechtigte Hoffnung auf einen der begehrten Awards darf sich das von Sandfall Interactive entwickelte Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 machen, das sage und schreibe zwölfmal nominiert ist und damit obendrein für einen neuen Rekord sorgt.

Zur Nominierung für das „Game of the Year“ gesellen sich unter anderem Chancen auf einen Awrad in den Katgorien „Best Game Direction“, „Best Narrative“, „Best Art Direction“, „Best Score and Music“, „Best Independent Game“, „Best Debut Indie Game“ und „Best Role-Playing Game“.

Zudem sind mit Ben Starr (Verso), Jennifer English (Maelle) und Charlie Cox (Gustave) gleich drei Synchronsprecher aus Clair Obscur: Expedition 33 für den „Best Performance“-Award nominiert.