Clair Obscur: Expedition 33: Sciel Character-Trailer veröffentlicht

Neue Details zu Clair Obscur: Expedition 33, dem Debüt-Titel, der vom französischen unabhängigen Studio Sandfall Interactive entwickelt und von Kepler Interactive (Tchia, Sifu, Pacific Drive) veröffentlicht wird, wurden vor der bevorstehenden Veröffentlichung am 24. April für PlayStation 5, Xbox Series X|S (ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass erhältlich) und PC über Steam und Epic Game Store bekannt gegeben.

Fans, die sich auf die Veröffentlichung freuen, können sich jetzt den neuen „Sciel Character-Trailer“ ansehen, der Teil einer fortlaufenden Serie ist, die einige der spielbaren Charaktere in den Mittelpunkt rückt. In den vergangenen Wochen wurden bereits Charakter-Trailer für Gustave, Maelle und Lune veröffentlicht, und nächste Woche können Fans auf einen Trailer zu Monoco the Gestral gespannt sein.

Schaut dir den neuen „Sciel Character-Trailer“ hier an:

Die Entwickler von Sandfall Interactive haben zudem weitere Details für PC- und Konsolenspieler bestätigt, damit sich die Spieler auf ihre bevorstehende Expedition vorbereiten können, um die Malerin zu besiegen und ihren Fluch des Todes zu beenden.

PC-Spieler können die Grafik des Spiels mit einer Vielzahl an Einstellungen und Voreinstellungen (von „Niedrig“ bis „Episch“) an ihre Vorlieben anpassen. Auf diese Weise kann ein Spielerlebnis auf der Hardware garantiert werden, das sowohl die beeindruckende Unreal Engine 5-Grafik als auch eine konstante Framerate für ein flüssiges Gameplay in Einklang bringt.

Darüber hinaus können sich Konsolenspieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X darauf freuen, das Spiel in zwei Grafikmodi zu erleben: „Leistung“ für eine höhere Framerate oder „Qualität“ für eine verbesserte Auflösung, entsprechend ihren Präferenzen.

Besitzer einer PlayStation 5 Pro dürfen sich außerdem auf eine optimierte Version freuen, da Expedition 33 als PlayStation 5 Pro Enhanced unterstützt wird und somit eine verbesserte Leistung auf dieser Konsole bietet. Xbox-Spieler können das Spiel bereits jetzt vorab herunterladen und beim Release die Vorteile der Xbox Play Anywhere-Funktion nutzen.

Die digitale Veröffentlichung des Spiels erfolgt weltweit synchron um 09:00 Uhr (MESZ) synchronisiert, sodass Spieler auf der ganzen Welt ihre Expedition beginnen und gemeinsam die vielen Geheimnisse des Spiels entdecken können.

Diejenigen, die ihre Erfahrung in Expedition 33 vervollständigen möchten, können versuchen, die 55 im Spiel verfügbaren Errungenschaften oder 56 Trophäen (einschließlich der Platin-Trophäe auf PlayStation 5) zu erlangen. Zu den ausgewählten Errungenschaften/Trophäen, die Spieler freischalten können, gehören:

Expeditioner – Steige auf Level 33 auf.

Overcharge – Lande mit Gustave einen Overcharge, der einen Gegner in einen Break-Zustand versetzt.

Follow The Trail – Finde alle Tagebücher vorheriger Expeditionen.

Professional – Besiege einen Boss ohne Schaden zu nehmen.

Connoisseur – Finde alle 33 Musikstücke.

Im Spiel gibt es noch viele weitere Errungenschaften/Trophäen zu entdecken, darunter Auszeichnungen für eine Vielzahl an Herausforderungen im Rahmen der Kernhandlung des Spiels, das Meistern des vollen Potenzials der einzigartigen Kampffähigkeiten jedes Gruppenmitglieds und das Überwinden anspruchsvoller optionaler Begegnungen, die die Kampffähigkeiten der Spieler auf die Probe stellen.

Clair Obscur: Expedition 33 erscheint am 24. April 2025 und kann ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S (ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass erhältlich) und PC über Steam und den Epic Game Store mit einem zeitlich begrenzten Vorbestellerrabatt von 10 % auf die digitale Edition vorbestellt werden.