Clair Obscur: Expedition 33: Spiel ist nicht das Ende der Franchise

Laut dem Game Director von Clair Obscur ist Expedition 33 nicht das Ende der Franchise.

Clair Obscur: Expedition 33 wird nicht das letzte Spiel gewesen sein, wie Game Director Guillaume Broche von Sandfall Interactive erzählt.

In einem Video von MrMattyPlays erzählt Broche, Expedition 33 sei nur eine der Geschichten und „Clair Obscur ist der Franchise-Name.“

„Clair Obscur ist der Name der Franchise. Expedition 33 ist eine der Geschichten, die wir in dieser Franchise erzählen möchten. Wie genau sie aussehen und welches Konzept dahinterstecken wird, lässt sich noch nicht sagen, aber sicher ist, dass dies nicht das Ende der Clair Obscur-Franchise sein wird“, so Broche.

Fans des Erstlingswerks dürfen sich also auf potenziell weitere Spiele freuen.