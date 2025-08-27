Clair Obscur: Expedition 33: Spiel ist nicht das Ende der Franchise

11 Autor: , in News / Clair Obscur: Expedition 33
Image: Kepler Interactive

Laut dem Game Director von Clair Obscur ist Expedition 33 nicht das Ende der Franchise.

Clair Obscur: Expedition 33 wird nicht das letzte Spiel gewesen sein, wie Game Director Guillaume Broche von Sandfall Interactive erzählt.

In einem Video von MrMattyPlays erzählt Broche, Expedition 33 sei nur eine der Geschichten und „Clair Obscur ist der Franchise-Name.“

„Clair Obscur ist der Name der Franchise. Expedition 33 ist eine der Geschichten, die wir in dieser Franchise erzählen möchten. Wie genau sie aussehen und welches Konzept dahinterstecken wird, lässt sich noch nicht sagen, aber sicher ist, dass dies nicht das Ende der Clair Obscur-Franchise sein wird“, so Broche.

Fans des Erstlingswerks dürfen sich also auf potenziell weitere Spiele freuen.

  1. Vayne1986 12860 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 27.08.2025 - 17:33 Uhr

    Sehr schön. Freue mich natürlich sehr. 😊

    Clair Obscur: Expedition 33 ist einfach fantastisch. GOTY 2025. ♥️

  2. Krawallier 133295 XP Elite-at-Arms Silber | 27.08.2025 - 17:37 Uhr

    Freue mich auf ein weiteren Teil auch wenn es schwer werden wird den Storytwist zu wiederholen.

  3. de Maja 293075 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.08.2025 - 17:58 Uhr

    Wäre bei dem Erfolg auch dumm es nicht fortzusetzen, Hauptsache die Qualität bleibt so.

  4. Katanameister 186500 XP Battle Rifle Master | 27.08.2025 - 18:03 Uhr

    Sie können ja im nächsten Teil die Gegenseite der Maler beleuchten, die Schreiber.

  5. Ash2X 291560 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.08.2025 - 18:10 Uhr

    Es ist ja auch nicht so als hätte das Spiel es nicht angedeutet 😄
    Die übergreifende Geschichte kann man für den Effekt auf den Rest des Spiels kritisieren, aber ich fand sie alles andere als uninteressant.

  6. NuevoDios 4690 XP Beginner Level 2 | 27.08.2025 - 18:18 Uhr

    Ja bitte mehr davon und bei der Qualität bleiben, denn das war einfach hohe Kunst, im wahrsten Sinne, was sie da abgeliefert haben.

  7. Homunculus 267160 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.08.2025 - 18:25 Uhr

    Ein Spiel sollte man auch mindestens noch hinbekommen, von der Gegenseite.

    Andere Expeditionen waren hingegen nicht so spannend, auch wenn es da einige spezielle Expeditionen gab – Expedition 60 zB 😂

  8. xXCickXx 103490 XP Elite User | 27.08.2025 - 18:51 Uhr

    Über die Nachricht freue ich mich wie ein kleines Kind.
    Ich hoffe sie schaffen es diese Qualität beizubehalten.

  9. link82 4520 XP Beginner Level 2 | 27.08.2025 - 18:57 Uhr

    Expedition 34 dann? 😉

    COE33 war ein sehr gutes Game und sehr erfolgreich, klar dass da ein Nachfolger kommen wird, sicher wieder Day1 im QualitätsPass 👍

