Clair Obscur: Expedition 33: Spiel profitierte von Microsoft-Präsentation

Nicht nur durch die Aufnahme im Xbox Game Pass, auch das Xbox Game Showcase im vergangenen Sommer hat zum Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 beigetragen.

Senior Portfolio Director Matt Handrahan von Kepler Interactive erzählte in einem Interview, dass es dem rundenbasierten Rollenspiel geholfen haben, beim Xbox Games Showcase neben anderen AAA-Spielen wie Gears of War und Fable gezeigt wurde und so zu einer großen Sache wurde.

„[Während des Summer Showcase] wurde unser Spiel neben Gears of War, Fable und anderen Produkten gezeigt, die traditionell als AAA-Produkte bekannt sind.“ „Dadurch konnten die Leute das Spiel auf eine Art und Weise verstehen, die wir ohne die Zusammenarbeit mit Xbox nur schwer hätten erreichen können. Mit einer Steam-Demo allein hätten wir das zum Beispiel nicht geschafft. Es hat uns geholfen, dieses AA-Territorium viel selbstbewusster für uns in Anspruch zu nehmen. Denn es ist ein vager Raum, der irgendwo zwischen kleinen Spielen und extrem großen Spielen existiert, und das ist ein weites Feld.“

Clair Obscur: Expedition 33 ist jetzt auf Xbox Series X|S, PC und mit Xbox Game Pass Ultimate spielbar.