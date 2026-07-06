Clair Obscur: Expedition 33: Statt Trends: Entwickler setzen beim nächsten Spiel weiter auf eigene Vision

Sandfall Interactive will den Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 nicht zum Maßstab für sein nächstes Spiel machen.

Nach dem großen Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 blickt Sandfall Interactive bereits auf sein nächstes Projekt. Dabei macht Studio-Gründer und Director Guillaume Broche deutlich, dass sich das Team auch künftig nicht von Erwartungen oder Markttrends leiten lassen möchte.

In einem Interview erklärte Broche, dass es durchaus sein könne, dass das nächste Spiel nicht jedem gefallen werde. Das gehöre jedoch zur kreativen Arbeit dazu. Rückblickend betonte er, Clair Obscur: Expedition 33 sei nicht mit dem Ziel entwickelt worden, möglichst vielen Menschen zu gefallen. Gerade diese Herangehensweise habe seiner Ansicht nach maßgeblich zum Erfolg des Rollenspiels beigetragen.

Statt aktuelle Trends zu verfolgen, wolle Sandfall Interactive weiterhin auf eigene Ideen und kreative Überzeugungen setzen. Bereits Anfang des Jahres hatte das Studio angedeutet, dass man mehrere neue Konzepte für das zweite Projekt diskutiere und sich darauf freue, diese weiterzuentwickeln.

Auch Lead-Autorin Jennifer Svedberg-Yen sprach sich gegen eine Entwicklung nach den vermeintlichen Wünschen möglichst vieler Spieler aus. Ihrer Meinung nach würden viele kreative Werke ihre Identität verlieren, wenn sie versuchten, es allen recht zu machen. Deshalb wolle das Studio seiner eigenen Vision treu bleiben.

Clair Obscur: Expedition 33 entwickelte sich nach seiner Veröffentlichung zu einem der erfolgreichsten Rollenspiele der vergangenen Jahre. Das Spiel wurde mehrfach ausgezeichnet und verkaufte sich millionenfach. Für Sandfall Interactive bedeutet dieser Erfolg zwar einen höheren Erwartungsdruck, am grundsätzlichen Entwicklungsansatz soll sich jedoch nichts ändern.

Konkrete Informationen zum nächsten Spiel des Studios gibt es bislang nicht.