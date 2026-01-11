Clair Obscur: Expedition 33: Überholt The Last of Us Part II bei den GOTY‑Awards

Ein bemerkenswerter Meilenstein: Clair Obscur: Expedition 33 hat sich in der Liste der meistprämierten Game‑of‑the‑Year‑Titel aller Zeiten auf den zweiten Platz geschoben.
Damit überholt das Spiel den bisherigen Zweitplatzierten The Last of Us Part II (~320 GOTY-Awads) und setzt ein starkes Zeichen in einem Ranking, das sonst nur von absoluten Genre‑Giganten dominiert wird.
Während Expedition 33 seinen Aufstieg feiert, bleibt der Spitzenreiter weiterhin unangefochten: Elden Ring hält mit 435 GOTY‑Auszeichnungen den Rekord und verteidigt seine Position an der Spitze der All‑Time‑Liste. Der Abstand zeigt, wie außergewöhnlich die Resonanz auf FromSoftwares Open‑World‑Epos bis heute ist.
Der Erfolg von Expedition 33 unterstreicht, wie stark das Spiel in der internationalen Presse eingeschlagen hat und wie konsequent es sich gegen einige der renommiertesten Titel der letzten Jahre durchsetzen konnte. Der Sprung auf Platz zwei markiert einen der beeindruckendsten Aufstiege in der jüngeren GOTY‑Geschichte.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
The Last of Us 2 ist vollkommen fehl am Platz, was machen die so weit oben, lächerlich.
Expedition 33 ist ein tolles Spiel, aber für eins der besten Spiele aller Zeiten reicht es da nicht ganz meiner Ansicht nach, naja Awards sind halt keine verlässlichen Indikatoren dafür wie gut Spiele sind.
Zum Glück ist der erste Satz nur deine Meinung. Dem Rest stimme ich zu.
Das frage ich mich auch, wie hat es Last of us 2 überhaupt in die Rangliste geschafft. Das Spiel bzw. die Story war ultra schlecht, plus noch die aufgezwungene Einstellung. Wahrscheinlich ist die Hälfte der Awards nicht echt, sondern ideologisch.
Ich kann dir in deinem ersten Satz absolut zustimmen! Teil 2 geht in eine Richtung die uns leider aktuell nur zu bekannt ist…
Exepedition 33 würde ich wegen der Story sehr gerne spielen……wenn dieses komische u. langwierige Kampfsystem nicht wäre.😟 Hier wünschte ich mir eine KI, die für mich kämpft!😄
Ich hab das Spiel bloss ca. 4h gespielt, aber werde damit absolut nicht warm und kann die Begeisterung nicht verstehen. Aber das schöne ist, dass muss ich auch nicht, habe mich einfach anderen Titel gewidmet. Und alle die Expedition 33 toll finden, denen weiterhin viel Spass damit! Für mich persönlich gab es bessere Titel dieses Jahr.
Kann mit beiden Spielen nichts anfangen und gehören für mich auch nicht dahin. Aber jeder wie er möchte, Awards bedeuten mir nichts und machen ein Spiel nicht besser oder schlechter
Jetzt weiß ich wieder warum ich nicht viel auf Awards gebe. Das so ein Spiel wie The Last of Us Part II auf dem zweiten Platz bei sowas ist, das ist krass. Wenn ich es mit Clair Obscur: Expedition 33 vergleiche total unverständlich. Ich bin aber echt gespannt welches Spiel Elden Ring schlagen bei den Preisen wird. Das Spiel ist eingeschlagen wie eine Atombombe🤣🤣🤣
Mich wundert eh, dass der 2te Teil so viel abgeräumt hat.
Klar ein gutes Spiel, aber ich fand den ersten stärker.
Clair obscur ist auf jeden Fall verdient vorne.
Der 2. Teil war eben absolut dem aktuellen Zeitgeist entsprechend korrekt…😉
Ist wie mit der Oscar Verleihung.
Da bekommt der größte Schlonz einen Preis, aber die richtig guten Sachen werden nicht berücksichtigt. Alleine das woke Drehbuch vom Druckman zu the Last of us 2 hätte alles verdient, nur keinen Preis. Obscure 33 kenn ich leider überhaupt gar nicht, aber die Preisflut kommt mir auch bei diesem Titel spanisch vor.
Es kommt dir spanisch vor bei einem französischen Titel, witzig🤣🤭
Dachte Claire 33 Obscure wäre ein rundenbasiertes JRPG, das ich nicht einmal mit der Kneifzange anfassen würde?
Jetzt verstehe ich fast nichts mehr, halte es aber mit Al Bundy: Es ist falsch, Franzose zu sein🤣
Sind beide grandiose Spiele 🙂
In die top 5 würde bei mir weder Elden ring, The last of us 2 oder claire obscur schaffen.
1.Witcher 3
2.zelda Ocarina of time
3. Red dead redemption 2
4.Final fantasy 7
5.Resident evil 4.
So wäre es richtig 🏃➡️