Clair Obscur: Expedition 33: Überholt The Last of Us Part II bei den GOTY‑Awards

Clair Obscur: Expedition 33 schreibt Geschichte und zieht in der ewigen Game‑of‑the‑Year‑Rangliste an The Last of Us Part II vorbei.

Ein bemerkenswerter Meilenstein: Clair Obscur: Expedition 33 hat sich in der Liste der meistprämierten Game‑of‑the‑Year‑Titel aller Zeiten auf den zweiten Platz geschoben.

Damit überholt das Spiel den bisherigen Zweitplatzierten The Last of Us Part II (~320 GOTY-Awads) und setzt ein starkes Zeichen in einem Ranking, das sonst nur von absoluten Genre‑Giganten dominiert wird.

Während Expedition 33 seinen Aufstieg feiert, bleibt der Spitzenreiter weiterhin unangefochten: Elden Ring hält mit 435 GOTY‑Auszeichnungen den Rekord und verteidigt seine Position an der Spitze der All‑Time‑Liste. Der Abstand zeigt, wie außergewöhnlich die Resonanz auf FromSoftwares Open‑World‑Epos bis heute ist.

Der Erfolg von Expedition 33 unterstreicht, wie stark das Spiel in der internationalen Presse eingeschlagen hat und wie konsequent es sich gegen einige der renommiertesten Titel der letzten Jahre durchsetzen konnte. Der Sprung auf Platz zwei markiert einen der beeindruckendsten Aufstiege in der jüngeren GOTY‑Geschichte.