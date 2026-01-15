Clair Obscur: Expedition 33: Überraschender Grund für extrem junges Entwicklerteam

Clair Obscur Expedition 33 entstand in einem Team voller Newcomer, weil das Studio unbekannt und mittellos war.

In einem neuen Gespräch mit Edge gewährt das Team hinter Clair Obscur Expedition 33 einen offenen Blick auf die Entstehung des ungewöhnlich jungen Entwicklerstabs.

Creative Director Guillaume Broche beschreibt, dass die Zusammensetzung des Teams weniger eine bewusste Strategie war, sondern vielmehr eine Folge der damaligen Situation des Studios. Montpellier sei eine sehr junge Stadt und die meisten Bewerber seien frisch aus der Ausbildung gekommen. Gleichzeitig hätten gerade diese Bewerber die überzeugendsten Portfolios eingereicht.

Broche erklärt, dass das Studio zu Beginn kaum bekannt war und erfahrene Entwickler sich eher für etablierte Arbeitgeber entschieden als für Clair Obscur Expedition 33.

Ohne finanziellen Spielraum sei es nahezu unmöglich gewesen, Seniorkräfte zu gewinnen. Lead Game Designer Michel Nora bestätigt, dass das Budget zu Beginn schlicht nicht vorhanden war und man deshalb auf junge Talente angewiesen war.

Mit der Zeit stellte sich jedoch heraus, dass diese Ausgangslage dem Projekt zugutekam. Nora betont, dass die jungen Entwickler ohne feste Erwartungen an Studioabläufe oder Produktionsmethoden antraten und dadurch neue Perspektiven einbrachten. Für das Team erwies sich diese Offenheit als wertvoller Impuls, der viele kreative Entscheidungen beeinflusste.

Producer Francois Meurisse hebt hervor, dass die fehlende Erfahrung auch Vorteile bot.

Ohne eingefahrene Arbeitsweisen habe das Team die Möglichkeit gehabt, Prozesse und Fähigkeiten für Clair Obscur Expedition 33 komplett neu zu entwickeln. Zwar bedeutete das in seinen Augen doppelte Arbeit, doch gleichzeitig entstand dadurch ein Umfeld, in dem Expedition 33 Schritt für Schritt seine eigene Identität formen konnte.