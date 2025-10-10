Clair Obscur: Expedition 33: Unbegrenzte Ressourcen hätten nicht viel verändert

Das im April veröffentlichte Clair Obscur: Expedition 33 ist für viele Fans einer der heißesten Kandidaten für die Auszeichnung zum Spiel des Jahres.

Neben einer gut durchdachten Geschichte, interessanten Charakteren und sich lebendig anfühlenden Schauplätzen erhielt das Rollenspiel auch großes Lob dafür, seinen Umfang nicht unnötig mit Füllmaterial aufzublasen.

In einem Interview mit Automaton Media sprach Creative Director Guillaume Broche darüber, wie die Begrenzung der Ressourcen von Entwickler Sandfall Interactive diesen Ansatz begünstigten. Aber auch ohne Begrenzung hätte man keine radikalen Änderungen vornehmen wollen, so Broche:

„Ich glaube nicht, dass wir unserem Spiel unnötige Inhalte hinzufügen oder seinen Umfang radikal verändern wollten – ich denke, ein Grund dafür, dass einige Fans so viel Spaß mit unserem Spiel hatten, war, dass wir versucht haben, die Zeit der Spieler zu respektieren, indem wir das Spiel nicht künstlich in die Länge gezogen haben.“ „In gewisser Weise ist es hilfreich, nur über ein begrenztes Budget und begrenzte Ressourcen zu verfügen, um den Umfang eines Titels einzugrenzen und die Vision auf die Kernelemente zu konzentrieren, die ihn großartig machen. Vielleicht hätte ein unbegrenzter Umfang und ein unbegrenztes Budget das Spiel für unsere Spieler weniger spannend gemacht. Das ist schwer zu sagen!“