Clair Obscur: Expedition 33: Verkaufszahlen explodieren & Spieler‑Boom nach Game Awards‑Triumph

Clair Obscur: Expedition 33 erlebt nach dem großen Erfolg bei den Game Awards einen massiven Aufschwung.

Wie aktuelle Zahlen zeigen, greifen immer mehr Spieler zu dem stilprägenden RPG, das bereits vor seinem Award‑Sweep als Geheimtipp galt. Seit den TGAs wurden 300.000 zusätzliche Exemplare verkauft.

Besonders stark ist die Nachfrage auf Steam, wo 70,4 Prozent der neuen Verkäufe erzielt wurden, gefolgt von 26,3 Prozent auf PS5 und 3,3 Prozent auf Xbox. Zusätzlich wird geschätzt, dass rund 80.000 neue Spieler über Game Pass eingestiegen sind, was die Reichweite des Titels weiter erhöht.

Auffällig ist auch die geografische Verteilung der neuen Community. Frankreich entwickelt sich zu einem der wichtigsten Märkte für Expedition 33 und liegt direkt hinter den USA und China. Auf Steam stammen 7 Prozent der Spieler aus Frankreich, auf PS5 sogar 11 Prozent – Werte, die deutlich über dem üblichen Durchschnitt vergleichbarer Titel liegen und die internationale Strahlkraft des Spiels unterstreichen.

Neben den Neuverkäufen kehren auch viele bestehende Spieler zurück. Laut Mat Piscatella von Circana haben sich die aktiven Spielerzahlen in den USA auf PlayStation, Xbox und Steam innerhalb von nur drei Tagen mehr als verdreifacht.

Besonders Steam verzeichnete den stärksten Anstieg und erreichte den höchsten Engagement‑Wert seit dem 1. Juni. Auch Xbox und PlayStation erreichten ihre besten Werte seit dem Sommer. Dieser deutliche Spieler‑Boost zeigt, wie stark die Game‑Awards‑Präsenz das Interesse an Expedition 33 neu entfacht hat