Clair Obscur: Expedition 33: Veteran‑Entwickler verblüfft – Weltbild völlig erschüttert

In einem Gespräch mit GamesIndustry.biz schildert der langjährige Entwickler Adrian Chmielarz, bekannt durch Titel wie Painkiller, Gears of War, Bulletstorm und aktuell Witchfire, wie sehr ihn die Entstehungsgeschichte von Clair Obscur: Expedition 33 überrascht hat.

Seine Bewunderung für das Projekt ist groß, doch die Hintergründe haben seine Sicht auf Teamstrukturen und Talentförderung ins Wanken gebracht.

Zu Beginn des Interviews verweist Chmielarz auf ein bekanntes Video, in dem Steve Jobs über die Entwicklung des ersten Macintosh spricht.

Jobs betonte damals, dass er ausschließlich mit sogenannten A‑Leuten arbeiten wollte, also den besten Köpfen des Unternehmens. Diese Philosophie prägte Chmielarz’ eigenes Verständnis von Teamqualität und Effizienz. Für ihn galt lange die Überzeugung, dass kleine Teams nur dann Höchstleistungen erbringen können, wenn sie aus erfahrenen Spitzenkräften bestehen.

Umso größer war sein Erstaunen, als er erfuhr, dass Clair Obscur: Expedition 33 zu einem erheblichen Teil von Entwicklern geschaffen wurde, die noch nie zuvor an einem Spiel gearbeitet hatten.

Das Projekt, das sich aktuell zu einem der meistprämierten Spiele des Jahres entwickelt, entstand in einem Kernteam von rund 30 Personen – und etwa die Hälfte davon waren absolute Neulinge.

Chmielarz beschreibt, wie sehr ihn diese Erkenntnis aus der Bahn geworfen hat. Für ihn wirkt das Spiel in jeder Hinsicht wie ein vollwertiger AAA‑Titel.

„Da es nur ‚A‘-Leute gab, merkten sie, wie viel mehr Spaß ihnen ihre Arbeit machte und wie viel besser und schneller sie vorankamen“, sagte Chmielarz. „Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, dass zehn professionelle Soldaten genauso effektiv sind wie hundert oder sogar tausend Amateure, und das ist ganz einfach wahr. Wenn man also ein kleines Team hat, ist es wirklich wichtig, dass man die besten Leute hat.“ „Letzte Woche habe ich erfahren, dass die Leute hinter Expedition 33 viele Neulinge eingestellt haben, Leute, die noch nie zuvor ein Spiel entwickelt haben. Jetzt ist meine Weltanschauung zerstört und ich weiß nicht, was ich tun soll“, gab Chmielarz zu. „Wir haben hier ein Spiel, das für mich wie ein AAA-Titel aussieht, es ist in jeder Hinsicht einfach phänomenal. Es hat eine tiefgründige Geschichte, eine tiefgründige Arbeitsweise, gutes Gameplay, großartige Grafik und Sound. Es ist ein sehr stimmiges Produkt. Und dann hört man, dass das Kernteam aus 30 Leuten bestand, von denen die Hälfte Neulinge waren. Und ich denke mir: ‚Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll‘.“

Seine Reaktion fällt entsprechend offen aus. Die Vorstellung, dass ein Studio mit vielen Neulingen ein derart hochwertiges Ergebnis liefern kann, widerspricht seinem bisherigen Weltbild.

Für Chmielarz ist es ein Moment, der zeigt, wie unvorhersehbar kreative Prozesse sein können und wie sehr Talent, Führung und Vision manchmal schwerer wiegen als reine Erfahrung.