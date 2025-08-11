Clair Obscur: Expedition 33: Vorurteile gegenüber rundenbasierten RPGs bestehen weiterhin

Guillaume Broche sieht trotz Erfolg seines Spiels Clair Obscur: Expedition 33 noch kein Ende der Skepsis gegenüber dem Genre rundenbasierter RPGs.

In einem Interview mit Automaton äußert sich Guillaume Broche, Creative Director von Clair Obscur: Expedition 33, zur aktuellen Wahrnehmung rundenbasierter Rollenspiele.

Obwohl sein Spiel kommerziell und kritisch erfolgreich ist, sieht er darin keine Trendwende für das Genre. Broche betont, dass Titel wie Persona zwar hohe Verkaufszahlen erreichen, aber weiterhin als Ausnahmen gelten.

Aus seiner Sicht war die Popularität japanischer rundenbasierter RPGs bis zur Xbox-360-Ära stark ausgeprägt. Mit dem Aufstieg von Open-World-Spielen und deren medialer Präsenz habe sich jedoch ein Imagewandel vollzogen, der das Genre als „uncool“ erscheinen ließ.

Er führt aus, dass sich diese Haltung bis heute hält, auch wenn einzelne Titel große Erfolge feiern. Die Integration von Echtzeit-Elementen wie Parieren und Ausweichen in Clair Obscur sei nicht als Reaktion auf diese Vorurteile entstanden, sondern eine bewusste Designentscheidung. Broche erklärt, dass diese Mechaniken von Beginn an Teil der Spielidee waren und nicht dazu dienen sollten, das Spiel als „moderne“ Alternative zu klassischen JRPGs zu positionieren.

Trotz der über 3,3 Millionen verkauften Einheiten innerhalb von 33 Tagen sieht Broche das Genre noch nicht vollständig rehabilitiert.

Er verweist auf die Notwendigkeit weiterer erfolgreicher Titel, um das allgemeine Bild zu verändern. Die Entwicklung von Clair Obscur sei stark von klassischen JRPGs wie Final Fantasy VI bis X, Suikoden, Shadow Hearts und Persona 5 beeinflusst worden. Dabei habe das Team versucht, bekannte Elemente nicht nur zu übernehmen, sondern weiterzuentwickeln und in einem neuen Kontext zu präsentieren