Clair Obscur: Expedition 33: Warum das nächste Projekt bewusst klein bleibt

Sandfall Interactive arbeitet bereits am nächsten Spiel nach Clair Obscur Expedition 33, doch statt auf ein größeres Budget, ein massives Studio oder eine AAA‑Produktion zu setzen, verfolgt das Team einen völlig anderen Ansatz.

Expedition‑33‑Director Guillaume Broche erklärt, dass das kommende Projekt bewusst nicht größer, teurer oder aufwendiger wird.

Broche betont, dass das Studio trotz finanzieller Möglichkeiten nicht expandieren möchte. Die Entwickler sehen klare Vorteile darin, mit einem kleinen Kernteam von rund 30 bis 40 Personen zu arbeiten – eine Größe, die auch Branchenlegende Hideo Kojima als ideal bezeichnet.

Zwar wurden einzelne Bereiche wie Kampfanimationen an externe Studios ausgelagert, doch die kreative Kontrolle lag stets beim kompakten Sandfall‑Team. Diese Struktur soll auch beim nächsten Spiel erhalten bleiben, weil sie laut Broche die beste Umgebung für kreative Höchstleistungen bietet.

Für Sandfall steht fest, dass Einschränkungen kein Hindernis, sondern ein Motor für Innovation sind. Broche erklärt, dass kreative Limitierungen helfen, fokussierter zu arbeiten und die eigene Vision klarer umzusetzen.

Das Team wolle Spiele entwickeln, statt ein großes Unternehmen zu managen, und genau diese Leidenschaft habe die vergangenen fünf Jahre zu den besten seines Lebens gemacht. Diese Philosophie soll auch das neue Projekt prägen.

Inhaltlich bleibt Sandfall vage, doch Broche beschreibt das nächste Spiel als einzigartig, künstlerisch und geprägt von mutigen Ideen.

Das Studio möchte Geschichten erzählen, die sich wie Arthouse‑Projekte anfühlen – ungewöhnlich, emotional und stilistisch eigenständig. Gleichzeitig betont Broche, dass man ein Spiel immer an das Team anpassen müsse und echte Qualität entstehe, wenn Entwickler Spiele erschaffen, die sie selbst spielen wollen. Wer sein eigenes Projekt liebt, kümmert sich automatisch auch um die Spieler.

Obwohl Expedition 33 erst kürzlich erschienen ist, macht Sandfall deutlich, dass die Clair‑Obscur‑Reihe weitergehen wird. Expedition 33 sei nur eine einzelne Geschichte innerhalb eines größeren Universums. Da die Reihe stark von Final Fantasy inspiriert ist, ist es wahrscheinlich, dass zukünftige Teile neue Figuren, neue Welten und unabhängige Storylines bieten werden – ein Ansatz, der perfekt zur kreativen Freiheit des Studios passt.

Wenn ihr Fans von stylischen RPGs, künstlerischen Game‑Designs und narrativen Experimenten seid, dürfte Sandfalls nächstes Projekt erneut ein Titel werden, der sich bewusst vom Mainstream abhebt und die kreative Handschrift des Studios weiter schärft.