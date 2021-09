Clash: Artifacts of Chaos: Entwicklertagebuch veröffentlicht

NACON und das chilenische Entwicklerteam ACE Team veröffentlichen heute ein Entwicklertagebuch zu dem neuen Titel Clash: Artifacts of Chaos, der bereits während der Nacon Connect 2021 angekündigt wurde.

In dem Video präsentieren die drei Bordeu-Brüder – die Gründer des ACE Team-Entwicklungsstudios – den Hintergrund des Spiels. Clash: Artifacts of Chaos spielt in der skurrilen Welt Zenozoik, die bereits in den früheren Titeln Zeno Clash und Zeno Clash 2 erkundet wurde.

In Clash: Artifacts of Chaos wird der erfahrene Kämpfer Pseudo verkörpert, der fernab jeder Zivilisation ein zurückgezogenes Leben führt. Als er auf ein zerbrechliches Wesen namens The Boy trifft, macht er sich auf, um die Länder von Zenozoik auf der Suche nach geheimnisvollen Relikten zu erkunden.

Clash: Artifacts of Chaos wird 2022 für Xbox, PlayStation und PC verfügbar sein. Mehr Informationen folgen in Kürze.