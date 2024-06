Classified: France ’44: Talon Pack fügt neue Karte und Missionen hinzu

Absolutely Games und Team17 Digital haben das Talon Pack für das WWII-basierte Strategieepos Classified: France ’44 veröffentlicht. Das Talon Pack ist für 19,99 Euro auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und bietet den Spielern neue Ausrüstungsgegenstände, die sie in ihrem Kampf um den Sieg unterstützen.

Zu den Inhalten zählen die neue Karte „Manor“, zwei neue Special-Ops-Missionen, „Foul Manors“ und „Hostage Negotiation“, die neue Waffe „Mosin-Nagant M1891“, die neue Waffenvariante „Trench Gun ‚Bear'“ und ein neues Bekleidungsset, das „US Airborne ‚Talon‘ Set“.

Classified. France ’44 ist eine originelle Interpretation des rundenbasierten Taktik-Genres: France ’44 die Herausforderungen der Feuergefechte des Zweiten Weltkriegs authentisch ein und beleuchtet eine weniger bekannte Geschichte.

Die Spieler übernehmen das Kommando über die Jedburghs: eine Gruppe von Spezialkräften, die tief im Herzen des von den Nazis besetzten Frankreichs abgesetzt werden und mit der Résistance zusammenarbeiten, um die feindlichen Kräfte im Vorfeld des D-Day zu stören und zu sabotieren.

James Brooksby, CEO von Absolutely Games, sagte: „Heute, am 80. Jahrestag der Landung am D-Day, wollen wir an diese bedeutsamen Ereignisse erinnern, die uns zur Entwicklung von Classified: France ’44 inspiriert haben. Wir zollen den heldenhaften Männern und Frauen Tribut, die im Vorfeld und während der Operation Overlord – der größten amphibischen Invasion der Geschichte – teilgenommen haben. Wir werden die vielen Menschen nicht vergessen, die bei der Kampagne zur Befreiung Europas ihr Leben verloren haben.“