Clean Up Earth: 23 Karten, Co-op für 25 Spieler und realer Impact

Das unabhängige französische Studio Magic Pockets hat einen neuen Trailer zu Clean Up Earth veröffentlicht.

Das Spiel setzt auf Kooperation, große Multiplayer-Aktionen und die Möglichkeit, die virtuelle Säuberung in reale Umwelthilfe zu übersetzen.

Clean Up Earth erscheint am 2. April 2026 auf PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine Version für Nintendo Switch 2 wird zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt.

Spieler können solo, im Co-op mit bis zu 8 Freunden oder auf großen Multiplayer-Karten mit 25 Spielern oder mehr spielen. Insgesamt stehen zum Start 23 Karten zur Verfügung, darunter drei große Multiplayer-Areale. Mit dem modularen Terra Cleaner beseitigt ihr Müll, recycelt Abfälle und stellt zerstörte Strukturen wieder her.

Jede Reinigung belohnt euch mit sichtbarer Veränderung der Spielwelt und enthüllt versteckte Artefakte und Relikte vergangener Zivilisationen.

Besonders bemerkenswert: Jede Aktion im Spiel löst automatische Mikro-Spenden aus, die von Magic Pockets und Partnern finanziert werden. Ohne zusätzliche Kosten für die Spieler unterstützt ihr damit reale Umweltorganisationen wie World Cleanup Day, Wings of the Ocean und viele weitere. So verbindet Clean Up Earth spielerischen Spaß mit echtem Impact.

Die stimmungsvoll gestalteten Umgebungen reichen von sonnigen Stränden über neblige Berge bis hin zu Wüstenlandschaften. Tagsüber und nachts zu erkunden, sorgt für Abwechslung und motiviert zum erneuten Besuch bereits gesäuberten Arealen.

Die Kombination aus entspannendem Gameplay, Entdeckungselementen und kooperativer Action soll über 30 Stunden Spielspaß bieten.