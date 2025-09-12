Clean Up Earth: Koop-Modi mit Karten für 2 bis 8 Spieler und mehr

Clean Up Earth enthält Koop-Modi mit Karten für 2 bis 8 Spieler und mehr – PC-Demo erscheint am 18. September 2025!

Das unabhängige Studio Magic Pockets hat heute die Veröffentlichung einer ersten spielbaren PC-Demo von Clean Up Earth, seinem entspannenden First-Person-Reinigungssimulator, angekündigt.

Ab dem 18. September – direkt vor dem World Cleanup Day – können Spieler verschmutzte Umgebungen auf einigen Karten erkunden und wiederherstellen, entweder allein oder im Online-Koop mit bis zu sechs Freund.

Clean Up Earth lädt Spieler ein, verschmutzte Umgebungen in ihre natürliche Schönheit zurückzuversetzen und dabei zu entspannen – solo oder gemeinsam mit Freund.

Mit dem Terra Cleaner, einem futuristischen, anpassbaren Reinigungswerkzeug, erwecken sie Landschaften zum Leben, die von der realen Welt inspiriert sind – von ruhigen Bergketten bis hin zu tropischen Stränden. Im Spielverlauf schalten sie neue Module und Upgrades frei, um zunehmend komplexere Herausforderungen zu meistern. Der Terra Cleaner kann außerdem beschädigte Geräte und Strukturen reparieren, sodass neue Zonen zugänglich werden.

Das Spiel unterstützt Einzelspieler- und Koop-Modi mit Karten für 2 bis 8 Spieler, abhängig von ihrer Größe, sowie größere Karten, die über 30 Spieler aufnehmen können.

Mit Unterstützung der Kickstarter-Community plant Magic Pockets, die Spielerfahrung zukünftig noch weiter auszubauen – mit neuen Karten, Gameplay-Mechaniken und mehr.

„Clean Up Earth ist unsere erste eigene Marke seit der Gründung des Studios im Jahr 2001, und wir hoffen, dass es mehr als nur ein Spiel sein kann. Wir möchten, dass Spieler seine Zukunft mitgestalten – nicht nur durch die Unterstützung neuer Features, sondern auch, indem sie das Bewusstsein für die kleinen, alltäglichen Handlungen stärken, die wir alle ergreifen können, um unseren Planeten zu bewahren. Unser Ziel ist es, Spieler dazu zu inspirieren, die positiven Veränderungen zu sehen, die sie bewirken können. Zudem prüfen wir Wege, wie das Spiel durch Partnerschaften und Gameplay auch im echten Leben Wirkung entfalten kann“, sagt Eric Zmiro, Präsident von Magic Pockets.

Spieler können sich ab sofort auf der Kickstarter-Seite für Updates registrieren und werden benachrichtigt, wenn die Kampagne startet.

Clean Up Earth erscheint im 1. Quartal 2026 für PC (Steam, Epic Games Store). Konsolen-Termine werden nach der Kickstarter-Kampagne bekannt gegeben.