Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Cenobiten im neuen Entwickler-Video

Ein neues Entwickler-Tagebuch zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival rückt die ikonischen Cenobiten und ihre Rolle im kommenden Survival-Horror-Spiel in den Fokus.

Im neuen Video führt Doug Bradley, die Stimme von Pinhead, durch die Entwicklung der gefürchteten Wesen. Die Teams von Saber Interactive und Boss Team Games geben dabei Einblicke, wie die Cenobiten im Spiel umgesetzt werden und welche Bedeutung sie für Atmosphäre und Gameplay haben.

Dabei wird deutlich, dass Pinhead nicht nur als reine Horrorfigur inszeniert wird. Stattdessen wollen die Entwickler tiefer in die Hintergründe der Cenobiten eintauchen und deren Motive sowie ihre Rolle innerhalb der Geschichte näher beleuchten.

Im Spiel treffen Spieler auf mehrere bekannte Figuren aus dem Hellraiser-Universum, darunter Chatterer, Butterball, die Female Cenobite und Pinhead selbst. Jede dieser Figuren wurde individuell gestaltet und soll sich sowohl visuell als auch spielerisch unterschiedlich anfühlen, was sich unter anderem in der Umgebungsgestaltung und Inszenierung widerspiegelt.

Die Handlung von Clive Barker’s Hellraiser: Revival führt in eine neue Geschichte innerhalb des Franchise. Spieler begeben sich in die Tiefen einer alptraumhaften Unterwelt, um eine geliebte Person aus den Fängen der Cenobiten zu retten. Dabei müssen sie sich nicht nur den ikonischen Gegnern stellen, sondern auch Kultisten und weiteren Kreaturen begegnen.

Zur Verteidigung steht neben konventionellen Waffen auch die übernatürliche Kraft der sogenannten Genesis Configuration Puzzle Box zur Verfügung, die eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Mächte der Hölle spielt.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival erscheint noch in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.