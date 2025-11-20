Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Die Hölle bricht los im ersten offiziellen Gameplay-Trailer

Saber Interactive und Boss Team Games präsentieren stolz den ersten offiziellen Gameplay-Trailer zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival.
Dieses viszerale, storybasierte Survival-Horror-Action-Spiel für Einzelspieler versetzt Spieler in einen Willenskampf gegen den legendären Pinhead und die bösartigen Cenobites um das Schicksal Ihrer unsterblichen Seele.
Clive Barkers Hellraiser: Revival erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und markiert die Rückkehr von Doug Bradley in seiner ikonischen Rolle als Stimme von Pinhead.
Seht euch jetzt den neuen, nervenaufreibenden Trailer an, aber verweilt nicht zu lange in den Abgründen!
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Etwas altbacken, aber die Horrorstimmung passt.
Ob das so in Deutschland erscheint 🤔
Berechtigte Frage.
Hab die Filme leider leider nie gesehen, wenn ich wüsste wo würd ichs nachholen aber man ich liebe Horror das Spiel behalt ich auf dem Schirm mir jdfls hat der Trailer zugesagt 😁
Die Stimme erinnert mich an irgendwelche youtube videos die auf Sensation machen. Prinzipiell mag ich das Genre aber das ist irgendwie schräg.
Der Trailer sieht cool aus 😎
Kranke Scheisse 👍🏻
Klasse Trailer. Sieht sehr atmosphärisch aus. Ich hoffe es erscheint Uncut, dann würde ich es vorbestellen. In der Warteliste ist es.
Das sieht krank aus. Fürchte dass die deutschen Erzieher wieder mal zuschlagen werden.
Das sieht schon echt gruselig und spannend aus 🤔.