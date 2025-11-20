Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Die Hölle bricht los im ersten offiziellen Gameplay-Trailer

Die Hölle bricht los im ersten offiziellen Gameplay-Trailer zu Clive Barkers Hellraiser: Revival von Saber Interactive & Boss Team Games!

Saber Interactive und Boss Team Games präsentieren stolz den ersten offiziellen Gameplay-Trailer zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival.

Dieses viszerale, storybasierte Survival-Horror-Action-Spiel für Einzelspieler versetzt Spieler in einen Willenskampf gegen den legendären Pinhead und die bösartigen Cenobites um das Schicksal Ihrer unsterblichen Seele.

Clive Barkers Hellraiser: Revival erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und markiert die Rückkehr von Doug Bradley in seiner ikonischen Rolle als Stimme von Pinhead.

Seht euch jetzt den neuen, nervenaufreibenden Trailer an, aber verweilt nicht zu lange in den Abgründen!