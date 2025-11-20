Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Die Hölle bricht los im ersten offiziellen Gameplay-Trailer

Autor: , in News / Clive Barker's Hellraiser: Revival
Image: Saber Interactive Inc

Die Hölle bricht los im ersten offiziellen Gameplay-Trailer zu Clive Barkers Hellraiser: Revival von Saber Interactive & Boss Team Games!

Saber Interactive und Boss Team Games präsentieren stolz den ersten offiziellen Gameplay-Trailer zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival.

Dieses viszerale, storybasierte Survival-Horror-Action-Spiel für Einzelspieler versetzt Spieler in einen Willenskampf gegen den legendären Pinhead und die bösartigen Cenobites um das Schicksal Ihrer unsterblichen Seele.

Clive Barkers Hellraiser: Revival erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und markiert die Rückkehr von Doug Bradley in seiner ikonischen Rolle als Stimme von Pinhead.

Seht euch jetzt den neuen, nervenaufreibenden Trailer an, aber verweilt nicht zu lange in den Abgründen!

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

10 Kommentare Added

  3. Spaxarrow 1980 XP Beginner Level 1 | 20.11.2025 - 18:35 Uhr

    Hab die Filme leider leider nie gesehen, wenn ich wüsste wo würd ichs nachholen aber man ich liebe Horror das Spiel behalt ich auf dem Schirm mir jdfls hat der Trailer zugesagt 😁

    0
  4. Accolade 3485 XP Beginner Level 2 | 20.11.2025 - 19:07 Uhr

    Die Stimme erinnert mich an irgendwelche youtube videos die auf Sensation machen. Prinzipiell mag ich das Genre aber das ist irgendwie schräg.

    0
  7. Robilein 1179870 XP Xboxdynasty Legend Gold | 20.11.2025 - 22:37 Uhr

    Klasse Trailer. Sieht sehr atmosphärisch aus. Ich hoffe es erscheint Uncut, dann würde ich es vorbestellen. In der Warteliste ist es.

    0
  8. kleineAmeise 118090 XP Scorpio King Rang 4 | 20.11.2025 - 23:42 Uhr

    Das sieht krank aus. Fürchte dass die deutschen Erzieher wieder mal zuschlagen werden.

    0

