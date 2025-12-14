Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Dieses Horrorspiel wird nichts für schwache Nerven

12 Autor: , in News / Clive Barker’s Hellraiser: Revival
Übersicht
Image: Saber Interactive Inc

Hellraiser kehrt brutal zurück: Neues Entwickler-Tagebuch zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival enthüllt.

Während der Horror Game Awards 2025 haben Saber Interactive und Boss Team Games ein neues Developer Diary zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival vorgestellt.

Das Video mit dem Titel The Vision gewährt einen intensiven Blick hinter die Kulissen des kommenden Survival-Horror-Actionspiels und zeigt erstmals detailliert, welche Richtung das Projekt einschlägt.

Im Fokus stehen die enge Zusammenarbeit mit Horror-Ikone Clive Barker sowie die Rückkehr von Doug Bradley, der erneut in die Rolle des legendären Pinhead schlüpft.

Das Entwickler-Tagebuch beleuchtet die kreative Vision hinter Hellraiser: Revival und macht deutlich, dass das Spiel eine eigenständige Geschichte innerhalb des Hellraiser-Universums erzählen wird.

Statt einer direkten Adaption bekannter Filme erwartet euch eine neue Handlung, die tief in die Themen Schmerz, Verlangen, Macht und Verdammnis eintaucht. Die Entwickler sprechen über ihre Herangehensweise an Atmosphäre, Storytelling und Gewalt und wie sie Barkers unverwechselbare Handschrift respektvoll in ein interaktives Medium übertragen.

Doug Bradley äußert sich im Video zu seiner Rückkehr als Pinhead und gibt Einblicke in seine Gedanken zur Figur und deren Bedeutung für das Franchise. Seine Präsenz unterstreicht den Anspruch des Projekts, sowohl Fans der Filme als auch neue Spieler anzusprechen.

Gleichzeitig betont das Team, dass Hellraiser: Revival keine bloße Fanservice-Erfahrung sein soll, sondern ein kompromissloses Horrorspiel mit eigenem Charakter.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort