Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Dieses Horrorspiel wird nichts für schwache Nerven

Während der Horror Game Awards 2025 haben Saber Interactive und Boss Team Games ein neues Developer Diary zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival vorgestellt.

Das Video mit dem Titel The Vision gewährt einen intensiven Blick hinter die Kulissen des kommenden Survival-Horror-Actionspiels und zeigt erstmals detailliert, welche Richtung das Projekt einschlägt.

Im Fokus stehen die enge Zusammenarbeit mit Horror-Ikone Clive Barker sowie die Rückkehr von Doug Bradley, der erneut in die Rolle des legendären Pinhead schlüpft.

Das Entwickler-Tagebuch beleuchtet die kreative Vision hinter Hellraiser: Revival und macht deutlich, dass das Spiel eine eigenständige Geschichte innerhalb des Hellraiser-Universums erzählen wird.

Statt einer direkten Adaption bekannter Filme erwartet euch eine neue Handlung, die tief in die Themen Schmerz, Verlangen, Macht und Verdammnis eintaucht. Die Entwickler sprechen über ihre Herangehensweise an Atmosphäre, Storytelling und Gewalt und wie sie Barkers unverwechselbare Handschrift respektvoll in ein interaktives Medium übertragen.

Doug Bradley äußert sich im Video zu seiner Rückkehr als Pinhead und gibt Einblicke in seine Gedanken zur Figur und deren Bedeutung für das Franchise. Seine Präsenz unterstreicht den Anspruch des Projekts, sowohl Fans der Filme als auch neue Spieler anzusprechen.

Gleichzeitig betont das Team, dass Hellraiser: Revival keine bloße Fanservice-Erfahrung sein soll, sondern ein kompromissloses Horrorspiel mit eigenem Charakter.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.