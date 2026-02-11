Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Ein Valentinstag voller Schmerz, Verlangen und Horror

Autor: , in News / Clive Barker's Hellraiser: Revival
Image: Saber Interactive Inc

Hellraiser: Revival zeigt neuen „Love Story“-Trailer zum bevorstehenden Valentinstag.

Zum Valentinstag setzen Saber Interactive und Boss Team Games auf eine besonders düstere Form der Verführung: Ein neuer „Love Story“-Trailer zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival zeigt eine verstörende Mischung aus Erotik, Qual und brutaler Survival‑Action.

Im Zentrum steht eine neue Geschichte im Hellraiser‑Universum, die Leidenschaft, Versuchung und die grausamen Konsequenzen dieser Begierden miteinander verwebt. Spieler übernehmen die Rolle von Aidan, der in die tiefsten Ebenen des Labyrinths hinabsteigt, um seine Freundin Sunny aus der ewigen Folter der Cenobiten zu befreien.

Der Kampf um ihre Rettung führt durch eine Welt voller Kultisten, Kreaturen und höllischer Abscheulichkeiten. Aidan nutzt sowohl irdische Waffen als auch die infernalen Kräfte der Genesis Configuration, um sich gegen die Mächte der Hölle zu behaupten.

Doch die größte Bedrohung bleibt Pinhead, gesprochen von Serien‑Ikone Doug Bradley, dessen Einfluss die Seele des Protagonisten zu verschlingen droht.

Ob Aidan der Versuchung widersteht oder dem sadistischen Sog des Labyrinths verfällt, bleibt die zentrale Frage dieses neuen Höllentrips.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival erscheint noch dieses Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam.

8 Kommentare Added

  3. Ralle89 82720 XP Untouchable Star 2 | 11.02.2026 - 19:21 Uhr

    Erscheint noch dieses Jahr…………100% geschnitten in Deutschland 😅🤣🤣🤣

    Muss bestimmt im Ösi Store geholt werden bin schon sehr gespannt drauf.

    0
    • BLACK 8z 111310 XP Scorpio King Rang 1 | 11.02.2026 - 19:43 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Warum ist das Spiel so krass?
      Wird heutzutage überhaupt noch was geschnitten in DE? Ich höre da schon lange nichts mehr dazu… 🤔

      0
      • Ralle89 82720 XP Untouchable Star 2 | 11.02.2026 - 19:49 Uhr
        Antwort auf BLACK 8z

        Dying light bestes Beispiel die ganze Reihe, Dead Island 2 mit toten Zombies am Boden kannst du nicht mehr interagieren
        Sniper contracts 2,….

        0
        • BLACK 8z 111310 XP Scorpio King Rang 1 | 11.02.2026 - 19:56 Uhr
          Antwort auf Ralle89

          Ja die Spiele haben aber schon paar Jahre auf’n Buckel. Ich meinte die letzten 3-5 Jahre, da fällt mir jetzt direkt nichts ein. Sogar Tekken kam uncut obwohl die Killmoves teils richtig krass sind. 🤔

          0
          • ShadowTerror90 67075 XP Romper Domper Stomper | 11.02.2026 - 20:47 Uhr
            Antwort auf BLACK 8z

            Bis auf Dying Light 2 und Dead Island 2 wurde die Schere in den letzten Jahren nicht mehr angelegt,waren meines Wissens nach die letzten.

            Wann kamen die 2023?

            0
  4. Katanameister 323060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.02.2026 - 20:06 Uhr

    Bin auch schon sehr gespannt auf das Spiel, das bisher Gezeigte hat mir doch gut gefallen.

    0

