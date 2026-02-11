Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Ein Valentinstag voller Schmerz, Verlangen und Horror

Zum Valentinstag setzen Saber Interactive und Boss Team Games auf eine besonders düstere Form der Verführung: Ein neuer „Love Story“-Trailer zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival zeigt eine verstörende Mischung aus Erotik, Qual und brutaler Survival‑Action.

Im Zentrum steht eine neue Geschichte im Hellraiser‑Universum, die Leidenschaft, Versuchung und die grausamen Konsequenzen dieser Begierden miteinander verwebt. Spieler übernehmen die Rolle von Aidan, der in die tiefsten Ebenen des Labyrinths hinabsteigt, um seine Freundin Sunny aus der ewigen Folter der Cenobiten zu befreien.

Der Kampf um ihre Rettung führt durch eine Welt voller Kultisten, Kreaturen und höllischer Abscheulichkeiten. Aidan nutzt sowohl irdische Waffen als auch die infernalen Kräfte der Genesis Configuration, um sich gegen die Mächte der Hölle zu behaupten.

Doch die größte Bedrohung bleibt Pinhead, gesprochen von Serien‑Ikone Doug Bradley, dessen Einfluss die Seele des Protagonisten zu verschlingen droht.

Ob Aidan der Versuchung widersteht oder dem sadistischen Sog des Labyrinths verfällt, bleibt die zentrale Frage dieses neuen Höllentrips.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival erscheint noch dieses Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam.