Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Erste Details zum neuen Horrorspiel

Image: Saber Interactive Inc

Saber Interactive und Boss Team Games haben erste Einzelheiten zu Clive Barkers Hellraiser: Revival enthüllt, dem brandneuen Einzelspieler-Survival-Horror-Action-Spiel, das in dem furchterregenden Universum einer der kultigsten Horror-Franchises aller Zeiten spielt.

In Clive Barkers Hellraiser: Revival treten die Spieler gegen den legendären Pinhead an, wobei Schauspieler Doug Bradley zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten wieder in diese Rolle schlüpft.

Dieses erste Hellraiser-Spiel überhaupt wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam entwickelt.

„Die Arbeit am ersten echten Hellraiser-Spiel war ein Ausflug tief in die Abgründe meiner dunkelsten Fantasien“, sagte Clive Barker, Horrorlegende und Schöpfer von Hellraiser, der als kreativer Kopf hinter der einzigartigen Geschichte des Spiels im Hellraiser-Universum stand. „Das Engagement, das Saber und Boss Team Games gezeigt haben, ist einfach bemerkenswert. Sie haben sich in das Hellraiser-Universum vertieft, dessen Essenz eingefangen – die verführerische Anziehungskraft des Leidens, die Schönheit im Grotesken – und eine Erzählung geschaffen, die die Spieler dazu einlädt, die Schwelle zu überschreiten. Ich bin gespannt darauf, dass sowohl Neugierige als auch Verdammte dieses neue Kapitel im Hellraiser-Mythos erleben, in dem jeder Moment zwischen Albtraum und Offenbarung schwankt.“ Matthew Karch, CEO und Mitbegründer von Saber Interactive, ergänzt: „Hellraiser ist die Quintessenz der Horror-Franchise und eignet sich perfekt für ein Videospiel. Saber hat in der Vergangenheit bereits Erfolge mit Horror-IPs erzielt, und die Zusammenarbeit mit Clive, um ein spannendes Gameplay und eine neue Geschichte zu entwickeln, die in die verdrehten Tiefen von Schmerz und Vergnügen eintaucht, war ein echtes Vergnügen. Wir freuen uns darauf, die Tore der Hölle zu öffnen.“

Erlebt die berüchtigte Horror-Reihe wie nie zuvor mit einem neuen Kapitel, das direkt aus den Tiefen der Vergessenheit stammt. Clive Barkers Hellraiser: Revival entführt die Spieler in einen verdrehten Albtraum, der Survival-Horror mit einem storybasierten Einzelspieler-Actionerlebnis verbindet. Dies ist Survival-Horror und Action, die auf ein neues, furchterregendes Extrem gehoben wurden.

Entdeckt die Geschichte von Aidan, der die dunklen Kräfte der Genesis Configuration, einer mysteriösen Puzzle-Box, freisetzen muss, um seine Freundin aus einem höllischen Abgrund zu retten.

Als Aidan nutzen die Spieler die höllischen Fähigkeiten der Box, um ihren Pakt mit dem finsteren Pinhead zu überleben und gegen den verdrehten Kult zu kämpfen, der ihn und die Cenobites verehrt.

Scheitert ihr, wird euer Leiden selbst in der Hölle legendär sein.

Clive Barkers Hellraiser: Revival kann ab sofort auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf die Wunschliste gesetzt werden.

Darüber hinaus können zwei spezielle Collector’s Editionen des Spiels von Boss Team Games vorbestellt werden, darunter eine exklusive Version der Hellraiser-Puzzle-Box mit einem einzigartigen, vom Spiel inspirierten Lichteffekt, eine spezielle Hellraiser-Statue zur Präsentation sowie weitere offiziell lizenzierte Sammlerstücke, die speziell für diese limitierten Editionen entworfen wurden.

Weitere Informationen zu den Collector’s Editionen findet ihr unter hellraiserrevival.com.